La cuenta partidaria La Voz Azul encendió la conversación en torno a Universidad de Chile y el Estadio Nacional. A sólo días del duelo frente a Deportes Limache, comenzaron a circular imágenes que muestran el actual estado de la cancha en Ñuñoa luego del concierto de Chayanne.

En medio del inicio del Campeonato Nacional, el terreno de juego vuelve a transformarse en protagonista. Y no precisamente por el fútbol. El próximo domingo a las 20:30 horas, la U debe ejercer su localía en el principal recinto del país, pero las dudas ya se instalaron.

🏟️ ¿En qué estado está el Estadio Nacional para Universidad de Chile vs Deportes Limache?

El Estadio Nacional no luciría en óptimas condiciones a pocos días del compromiso entre Universidad de Chile y Deportes Limache. Esa es la principal conclusión tras las imágenes difundidas por La Voz Azul en su cuenta oficial.

Según lo publicado, el césped del coloso de Ñuñoa presenta zonas disparejas y sectores con evidente desgaste. Un escenario que preocupa considerando la intensidad con la que la U suele plantear sus partidos como local.

Desde el entorno azul hay inquietud. No sólo por lo estético, sino por cómo podría influir en el desarrollo del juego, especialmente en un equipo que intenta imponer ritmo y posesión.

No venimos a desmentir a nadie…PEEERO, este es el estado actual de la cancha del Estadio Nacional.#LaVozAzul accedió a imagenes del coloso de Ñuñoa y nos encontramos con una situación para nada alentadora pensando en que Universidad de Chile deberá recibir a Deportes Limache… pic.twitter.com/kTTbZtPmVT — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) February 16, 2026

⏳ La cuenta regresiva en Ñuñoa

El partido está programado para el domingo a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. El tiempo apremia y los trabajos de mantención serán clave en estos días.

No es primera vez que el césped del recinto genera debate en el fútbol chileno. La carga de eventos y partidos ha pasado la cuenta en más de una oportunidad, instalando la discusión sobre la planificación y el cuidado del principal estadio del país.

Por ahora, la incógnita está abierta. ¿Alcanzará a estar en condiciones ideales? La respuesta se conocerá cuando ruede el balón, pero el tema ya se tomó la agenda azul.

🏟️ Cancha del Estadio Nacional se encuentra en condiciones óptimas tras recital de Chayanne 👉🏼 https://t.co/0410ZF5o09 pic.twitter.com/qu5iui1kI6 — IND Chile 🇨🇱 (@INDChileOficial) February 16, 2026

🔵 El desafío de la U en el Campeonato Nacional

Universidad de Chile llega a este compromiso con la obligación de sumar en el Campeonato Nacional. Cada punto comienza a pesar en la tabla y el margen de error se acorta.

En ese contexto, el estado del campo puede transformarse en un factor determinante. Un césped irregular no favorece el juego asociado ni la salida limpia desde el fondo, aspectos que el equipo ha intentado consolidar durante la temporada.