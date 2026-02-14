La jornada de sábado tuvo el encuentro entre Deportes Limache y O’Higgins que se jugó en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, los Tomateros buscando la regularidad en el inicio para no sufrir con el descenso y los Rancagüinos esperando que su apuesta en este Campeonato Nacional dé los resultados de los inversionistas mexicanos.

Un duelo que tuvo muchos movimientos y que por largos pasajes fue empate, pero se defiinió a favor del local.

⚽ Los goles de Limache vs O’Higginso por el Campeonato Nacional 2026

Jean Meneses en los 14′ de partido abrió el marcador para el local, igualó rápido Bryan Rabello en el 19′. Pero Daniel “Popín” Castro marcó la diferencia para los Limachinos en el 52′ y ahí se estructuró el 2-1 final.

📊 Estadísticas de Limache vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Deportes Limache 2 1 Descanso : 1 1 Finalizado O'Higgins Jean Meneses 14′

Daniel Castro 52′ Augusto Aguirre 45′ Bryan Rabello 19′ Nicolas Garrido 60′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Limache vs O’Higgins?

Deportes Limache

🆚 U de Chile, en el Estadio Nacional.

📆 Domingo 22 de febrero

🕛 20:30 horas

O’Higgins

🆚 Colo Colo, en El Teniente.

📆 Sábado 21 de febrero

🕣 18:00 horas