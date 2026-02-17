Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y campeón de Copa Libertadores 1991, apuntó sus dardos contra Gustavo Álvarez en medio de la crisis que vive Universidad de Chile bajo el mando de Paqui Meneghini. En ESPN, el exdelantero calificó al argentino como “sobrevalorado” pese a que amplios sectores de la hinchada azul piden su retorno tras el pésimo arranque 2026: solo 2 puntos de 9 posibles y cero victorias en tres fechas del Campeonato Nacional 2026.

Las declaraciones se producen mientras la U atraviesa su peor inicio de temporada en años, acumulando dos empates ante Audax Italiano y Palestino, más la derrota en Talcahuano frente a Huachipato. El contexto ha generado nostalgia por la era Álvarez, quien dejó el club en diciembre de 2025 tras conquistar dos títulos y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, el ídolo albo no comparte ese romanticismo y recordó que al final del ciclo de Álvarez “muchos hinchas no estaban de acuerdo con cómo jugaba el equipo”. Su análisis pone en perspectiva el rendimiento del argentino y cuestiona la idealización de su proceso en medio del mal momento actual que vive el Romántico Viajero.

¿Qué dijo exactamente Marcelo Barticciotto sobre Gustavo Álvarez?

El campeón de Libertadores con Colo Colo fue categórico en su análisis: “Yo creo que Gustavo Álvarez está sobrevalorado. El año pasado hizo competir a la U, e hizo buenos partidos, pero terminó perdiendo 9 partidos en el año, es un montón para un equipo grande”.

Barticciotto reconoció que “este equipo juega peor que el de Álvarez, por eso está la valoración de Gustavo”, pero advirtió que la memoria selectiva no debe borrar las críticas que recibió el argentino en sus últimos meses en La Cisterna. Según registros de ESPN, Álvarez dirigió 72 partidos oficiales con la U entre 2024 y 2025, ganando 38, empatando 18 y perdiendo 16 encuentros, números que el Barti considera insuficientes para un plantel del calibre azul.

"YO CREO QUE GUSTAVO ÁLVAREZ ESTÁ SOBREVALORADO"



Marcelo Barticciotto dio su opinión respecto a una "idealización" del hincha azul hacia Gustavo Álvarez como DT.



Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/sMoLWrsQf3 — ESPN Chile (@ESPNChile) February 17, 2026

📊 ¿Cuáles fueron los números reales de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile?

El técnico argentino conquistó dos títulos con la U: la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. Además, clasificó al club a la Copa Libertadores tras 12 años de ausencia y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde cayó ante Lanus.

Sin embargo, su 2025 estuvo marcado por altibajos que la nostalgia actual tiende a olvidar. Pasó de vencer a gigantes como Botafogo en el Nacional y Estudiantes de La Plata en Argentina, a caer con equipos de mitad de tabla como Cobresal y Everton por el torneo local. La eliminación temprana en octavos de Copa Chile ante Curicó Unido y quedar fuera de la Libertadores 2026 generaron cuestionamientos que Barticciotto ahora recuerda para fundamentar su tesis.

¿Cómo está la U con Paqui Meneghini comparado con la era Álvarez?

El Romántico Viajero no ha ganado ningún partido oficial en 2026 y suma apenas 2 puntos en tres jornadas, su peor arranque en décadas. Paqui Meneghini intentó ver el vaso medio lleno tras el 0-0 con Palestino: “Por momentos pudimos encontrar espacios. En líneas generales fuimos superiores, sin hacer un gran partido”.El próximo desafío será este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas ante Deportes Limache, líder invicto del torneo, en el Estadio Nacional con la galería sur cerrada por sanción. Una derrota podría poner en serio riesgo la continuidad de Meneghini antes del Superclásico contra Colo Colo en el Monumental, partido que podría definir el futuro de la banca azul para lo que resta del semestre.