U de Chile vive un momento de muchas dudas: los Azules llevan apenas dos puntos de 9 posibles y los cuestionamientos para el DT Francisco “Paqui” Meneghini están a la orden del día, pese a que lleva menos de dos meses en el cargo.

Así las cosas, un estratega que fracasó en el club sacó la voz y defendió a Meneghini, asegurando que la dirigencia de Azul Azul también debe hacer su autocrítica.

El DT que fracasó en U de Chile y ahora defiende a Paqui Meneghini

Se trata de Salvador Capitano, entrenador que tuvo un pésimo paso por el club en 2007, y que en diálogo con Bolavip tuvo palabras para el difícil presente que vive el club en este arranque de temporada.

“Yo me río cuando digo esto, pero es la verdad: sería bueno que los directivos, cuando elijan un entrenador, no lo juzguen ni por ganar ni por perder los tres primeros partidos”, señaló el estratega.

“Cuando quieren echar tan rápido a un técnico, yo digo que se debería ir el directivo con él. Que se vayan los dos a su casa y asuma otro par”, añadió.

Salvador Capitano recordó su calvario en U de Chile

Además, Salvador Capitano recordó su propio paso por U de Chile en el que no duró ni medio año. El estratega aseguró que no lo esperaron lo suficiente y que hubo un jugador que cometió un acto de indisciplina.

“Siempre digo lo mismo: tuve la suerte de dirigir a un grande de Sudamérica. Pero siempre me tocó hacerlo con algún problemita de dinero a nivel institucional. Estaba todo muy complicado en ese momento (post quiebra)”, expuso.

“Yo venía de trabajar con el “Indio” Solari en equipos como Newell’s, Independiente, Emelec o Barcelona de Ecuador. No es que a mí me causara un problema la presión, pero en Chile no hubo paciencia por todo lo que pasaba institucionalmente. Fue un paso que no fue lo que yo quería”, agregó.

“Además de lo económico, hubo un jugador que no se comportó como se tenía que comportar, como un profesional. Siempre aparecen esos problemas y bueno, hay que tratar de solucionarlos, pero a veces no se puede. Y es mejor dar un paso al costado. Uno no tiene por qué quedarse en un lugar donde no lo aceptan”, sentenció.