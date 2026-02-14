Deportes La Serena sigue sin conocer de triunfos en el Campeonato Nacional 2026. Los granates no pudieron en condición de local y cayeron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, que consiguió su segundo triunfo consecutivo y sigue firme en la defensa de su corona.

En un partido cerrado y que no estuvo exento de polémicas debido al gol anulado de Felipe Chamorro, a los piratas les bastó la solitaria anotación de Alejandro Cabargo en la recta final para quedarse con la victoria en el Clásico de la Cuarta Región jugado en el Estadio La Portada.

⚽ El gol de La Serena vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del compromiso llegó en la recta final del encuentro, Benjamín Chandía apareció por el sector derecho para enviar un balón al área, el cual conectó Alejandro Camargo, quien con un ajustado cabezazo superó al portero Federico Lanzillota para anotar el 1-0 definitivo a los 75 minutos.

Sin embargo, el encuentro tuvo una gran polémica, puesto que en el minuto 66 Felipe Chamorro marcó lo que era la apertura de la cuenta para Deportes La Serena, pero el árbitro Cristián Garay anuló el tanto por una infracción sobre Diego Sánchez, situación que provocó la molestia de los granates.

📊 Estadísticas de La Serena vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
La Serena
14/02/2026 12:00
0
1
Descanso : 0 0
Finalizado
Coquimbo Unido
  • Andres Zanini 33′
  • Diego Rubio 38′
  • Felipe Chamorro 90′
  • Yahir Salazar 79′
  • Alejandro Maximiliano Camargo 75′
  • Manuel Fernandez 3′
  • Francisco Salinas 19′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 2 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Felipe Chamorro
88 ‘
La Serena
Sustitución entra : Rafael Delgado
88 ‘
La Serena
Sustitución sale : Francis Mac Allister
85 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Dylan Glaby
85 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
85 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Rodrigo Holgado
85 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Guido Vadala
84 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Martin Mundaca
84 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Benjamin Chandia
79 ‘
La Serena
Tarjeta roja : Yahir Salazar
75 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Alejandro Maximiliano Camargo
70 ‘
La Serena
Sustitución entra : Joaquin Gutierrez
70 ‘
La Serena
Sustitución sale : Bruno Gutierrez
70 ‘
La Serena
Sustitución entra : Bastian Contreras
70 ‘
La Serena
Sustitución sale : Jeisson Vargas
70 ‘
La Serena
Sustitución entra : Matias Marin
70 ‘
La Serena
Sustitución sale : Diego Rubio
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Nicolas Johansen
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Lucas Pratto
60 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Azocar
60 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Luis Riveros
38 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Diego Rubio
33 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Andres Zanini
19 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Francisco Salinas
3 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez
[ +2 ‘ ] Amonestación para Felipe Chamorro.
Cambio: se retira Francis Mac Allister y entra en su lugar Rafael Delgado.
Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Dylan Glaby.
Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Rodrigo Holgado.
Cambio: se retira Benjamin Chandia y entra en su lugar Martin Mundaca.
¡EXPULSADO! – ¡Yahir Salazar ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alejandro Maximiliano Camargo!
Cambio: se retira Bruno Gutierrez y entra en su lugar Joaquin Gutierrez.
Cambio: se retira Jeisson Vargas y entra en su lugar Bastian Contreras.
Cambio: se retira Diego Rubio y entra en su lugar Matias Marin.
Cambio: se retira Lucas Pratto y entra en su lugar Nicolas Johansen.
Cambio: se retira Luis Riveros y entra en su lugar Alejandro Azocar.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Diego Rubio.
Amonestación para Andres Zanini.
Amonestación para Francisco Salinas.
Amonestación para Manuel Fernandez.
El árbitro da inicio al encuentro.
La Serena
4-3-2-1
Federico Lanzillotta 1
Federico
Lanzillotta
Yahir Salazar 17
Yahir
Salazar
Andres Zanini 2
Andres
Zanini
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Bruno Gutierrez 21
Bruno
Gutierrez
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Sebastian Diaz 6
Sebastian
Diaz
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
  • Suplentes
  • 22
    Eryin Sanhueza
  • 15
    Bastian Contreras
  • 16
    Joaquin Gutierrez
  • 19
    Bastian Sandoval
  • 23
    Matias Marin
  • 25
    Daniel Cordero
  • 28
    Joan Orellana
  • 30
    Angel Carvajal
  • 33
    Rafael Delgado
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Luis Riveros 27
Luis
Riveros
Guido Vadala 10
Guido
Vadala
Benjamin Chandia 30
Benjamin
Chandia
Lucas Pratto 12
Lucas
Pratto
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 5
    Dylan Escobar
  • 6
    Dylan Glaby
  • 9
    Nicolas Johansen
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 20
    Martin Mundaca
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 29
    Rodrigo Holgado
11
Faltas Cometidas
19
0
Fuera de Juego
0
52
Posesión de Balón
48
3
Tarjetas Amarillas
2
3
Tiros Fuera
5
0
Tiros a Puerta
4
4
Corners
2
1
Tarjetas Rojas
0
13
Saques de Portería
5
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
3
Paradas
0
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
0
3
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
9
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Últimos enfrentamientos
LA 0 – 1 COQ 14/02/2026
COQ 2 – 1 LA 22/11/2025
LA 2 – 4 COQ 31/05/2025
COQ 5 – 3 LA 24/06/2023

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Coquimbo?

Deportes La Serena volverá a ver acción el próximo domingo 22 de febrero a las 12:00 horas cuando reciba a la Universidad de Concepción en el Estadio La Portada. Por su parte, Coquimbo Unido tendrá que visitar a la Universidad Católica en el Claro Arena el próximo sábado 21 de febrero a las 20:30 horas.

