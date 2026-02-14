Deportes La Serena sigue sin conocer de triunfos en el Campeonato Nacional 2026. Los granates no pudieron en condición de local y cayeron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, que consiguió su segundo triunfo consecutivo y sigue firme en la defensa de su corona.

En un partido cerrado y que no estuvo exento de polémicas debido al gol anulado de Felipe Chamorro, a los piratas les bastó la solitaria anotación de Alejandro Cabargo en la recta final para quedarse con la victoria en el Clásico de la Cuarta Región jugado en el Estadio La Portada.

⚽ El gol de La Serena vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del compromiso llegó en la recta final del encuentro, Benjamín Chandía apareció por el sector derecho para enviar un balón al área, el cual conectó Alejandro Camargo, quien con un ajustado cabezazo superó al portero Federico Lanzillota para anotar el 1-0 definitivo a los 75 minutos.

Sin embargo, el encuentro tuvo una gran polémica, puesto que en el minuto 66 Felipe Chamorro marcó lo que era la apertura de la cuenta para Deportes La Serena, pero el árbitro Cristián Garay anuló el tanto por una infracción sobre Diego Sánchez, situación que provocó la molestia de los granates.

📊 Estadísticas de La Serena vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 La Serena 0 1 Descanso : 0 0 Finalizado Coquimbo Unido Andres Zanini 33′

Diego Rubio 38′

Felipe Chamorro 90′ Yahir Salazar 79′ Alejandro Maximiliano Camargo 75′ Manuel Fernandez 3′

Manuel Fernandez 3′ Francisco Salinas 19′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 2 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Felipe Chamorro 88 ‘ La Serena Sustitución entra : Rafael Delgado 88 ‘ La Serena Sustitución sale : Francis Mac Allister 85 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Dylan Glaby 85 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo 85 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Rodrigo Holgado 85 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Guido Vadala 84 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Martin Mundaca 84 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Benjamin Chandia 79 ‘ La Serena Tarjeta roja : Yahir Salazar 75 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Alejandro Maximiliano Camargo 70 ‘ La Serena Sustitución entra : Joaquin Gutierrez 70 ‘ La Serena Sustitución sale : Bruno Gutierrez 70 ‘ La Serena Sustitución entra : Bastian Contreras 70 ‘ La Serena Sustitución sale : Jeisson Vargas 70 ‘ La Serena Sustitución entra : Matias Marin 70 ‘ La Serena Sustitución sale : Diego Rubio 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Nicolas Johansen 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Lucas Pratto 60 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Alejandro Azocar 60 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Luis Riveros 38 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Diego Rubio 33 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Andres Zanini 19 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Francisco Salinas 3 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez [ +2 ‘ ] Amonestación para Felipe Chamorro. Cambio: se retira Francis Mac Allister y entra en su lugar Rafael Delgado. Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Dylan Glaby. Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Rodrigo Holgado. Cambio: se retira Benjamin Chandia y entra en su lugar Martin Mundaca. ¡EXPULSADO! – ¡Yahir Salazar ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alejandro Maximiliano Camargo! Cambio: se retira Bruno Gutierrez y entra en su lugar Joaquin Gutierrez. Cambio: se retira Jeisson Vargas y entra en su lugar Bastian Contreras. Cambio: se retira Diego Rubio y entra en su lugar Matias Marin. Cambio: se retira Lucas Pratto y entra en su lugar Nicolas Johansen. Cambio: se retira Luis Riveros y entra en su lugar Alejandro Azocar. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Diego Rubio. Amonestación para Andres Zanini. Amonestación para Francisco Salinas. Amonestación para Manuel Fernandez. El árbitro da inicio al encuentro. La Serena La Serena 4-3-2-1 1 Federico

Lanzillotta 17 Yahir

Salazar 2 Andres

Zanini 5 Lucas

Alarcon 21 Bruno

Gutierrez 8 Gonzalo

Escalante 6 Sebastian

Diaz 4 Francis

Mac

Allister 14 Felipe

Chamorro 10 Jeisson

Vargas 11 Diego

Rubio Entrenador

0 Felipe Gutiérrez

Suplentes

22 Eryin Sanhueza



15 Bastian Contreras



16 Joaquin Gutierrez



19 Bastian Sandoval



23 Matias Marin



25 Daniel Cordero



28 Joan Orellana



30 Angel Carvajal



33 Rafael Delgado

Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 2 Benjamin

Gazzolo 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 7 Sebastian

Galani 27 Luis

Riveros 10 Guido

Vadala 30 Benjamin

Chandia 12 Lucas

Pratto Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

1 Gonzalo Flores



5 Dylan Escobar



6 Dylan Glaby



9 Nicolas Johansen



11 Alejandro Azocar



14 Salvador Cordero



20 Martin Mundaca



28 Sebastian Cabrera



29 Rodrigo Holgado

11 Faltas Cometidas 19 0 Fuera de Juego 0 52 Posesión de Balón 48 3 Tarjetas Amarillas 2 3 Tiros Fuera 5 0 Tiros a Puerta 4 4 Corners 2 1 Tarjetas Rojas 0 13 Saques de Portería 5 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 3 Paradas 0 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 0 3 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 9 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 7 Últimos enfrentamientos LA 0 – 1 COQ 14/02/2026 COQ 2 – 1 LA 22/11/2025 LA 2 – 4 COQ 31/05/2025 COQ 5 – 3 LA 24/06/2023

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Coquimbo?

Deportes La Serena volverá a ver acción el próximo domingo 22 de febrero a las 12:00 horas cuando reciba a la Universidad de Concepción en el Estadio La Portada. Por su parte, Coquimbo Unido tendrá que visitar a la Universidad Católica en el Claro Arena el próximo sábado 21 de febrero a las 20:30 horas.

