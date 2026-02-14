Deportes La Serena sigue sin conocer de triunfos en el Campeonato Nacional 2026. Los granates no pudieron en condición de local y cayeron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, que consiguió su segundo triunfo consecutivo y sigue firme en la defensa de su corona.
En un partido cerrado y que no estuvo exento de polémicas debido al gol anulado de Felipe Chamorro, a los piratas les bastó la solitaria anotación de Alejandro Cabargo en la recta final para quedarse con la victoria en el Clásico de la Cuarta Región jugado en el Estadio La Portada.
⚽ El gol de La Serena vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026
El único gol del compromiso llegó en la recta final del encuentro, Benjamín Chandía apareció por el sector derecho para enviar un balón al área, el cual conectó Alejandro Camargo, quien con un ajustado cabezazo superó al portero Federico Lanzillota para anotar el 1-0 definitivo a los 75 minutos.
Sin embargo, el encuentro tuvo una gran polémica, puesto que en el minuto 66 Felipe Chamorro marcó lo que era la apertura de la cuenta para Deportes La Serena, pero el árbitro Cristián Garay anuló el tanto por una infracción sobre Diego Sánchez, situación que provocó la molestia de los granates.
📊 Estadísticas de La Serena vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026
- Andres Zanini 33′
- Diego Rubio 38′
- Felipe Chamorro 90′
- Yahir Salazar 79′
- Alejandro Maximiliano Camargo 75′
- Manuel Fernandez 3′
- Francisco Salinas 19′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Lanzillotta
Salazar
Zanini
Alarcon
Gutierrez
Escalante
Diaz
Mac
Allister
Chamorro
Vargas
Rubio
- Entrenador
-
0Felipe Gutiérrez
- Suplentes
-
22Eryin Sanhueza
-
15Bastian Contreras
-
16Joaquin Gutierrez
-
19Bastian Sandoval
-
23Matias Marin
-
25Daniel Cordero
-
28Joan Orellana
-
30Angel Carvajal
-
33Rafael Delgado
Sanchez
Salinas
Gazzolo
Fernandez
Cornejo
Maximiliano
Camargo
Galani
Riveros
Vadala
Chandia
Pratto
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
1Gonzalo Flores
-
5Dylan Escobar
-
6Dylan Glaby
-
9Nicolas Johansen
-
11Alejandro Azocar
-
14Salvador Cordero
-
20Martin Mundaca
-
28Sebastian Cabrera
-
29Rodrigo Holgado
🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Coquimbo?
Deportes La Serena volverá a ver acción el próximo domingo 22 de febrero a las 12:00 horas cuando reciba a la Universidad de Concepción en el Estadio La Portada. Por su parte, Coquimbo Unido tendrá que visitar a la Universidad Católica en el Claro Arena el próximo sábado 21 de febrero a las 20:30 horas.
