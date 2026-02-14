La jornada de sábado se cerró en el norte, Cobresal recibió a Universidad Católica por la tercera fecha del Campeonato Nacional y mostraron un buen juego, sumado a los golazos que entregaron los locales para quedarse con la victoria. Las dudas quedan para Daniel Garnero de cara al estreno por la Copa Libertadores, ya que por momentos se vio superado por los Mineros.

⚽ Los goles de Cobresal vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

En los 3′ de partido Agustín Nadruz ensayó un remate que se metió en el ángulo para el 1-0, luego sería Bryan Carvallo con una brillante tijera quien estiraría las cifras en 2-0 cuando corría el 14′. Luego de la revisión del Var, vino Fernando Zampedri en el 44′ y cambió el penal por gol, era el 2-1.

En el segundo tiempo cayó el centro de Pacheco en plena área, que conectó Steffan Pino de cabeza para el 3-1 en 50′. Sobre el final Zampedri cazó un rebote en el área para poner el 3-2 final en el 98′.

📊 Estadísticas de Cobresal vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

–

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y U Católica?

Cobresal

🆚 Deportes Concepción en Collao.

📆 Viernes 20 de febrero

🕛 20:30 horas

U Católica

🆚 Coquimbo Unido en Las Condes.

📆 Sábado 21 de febrero

🕣 20:30 horas