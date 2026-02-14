Cobresal recibe a Universidad Católica este sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre, por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. El duelo asoma como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que arrancaron el torneo con objetivos altos y que buscan afirmarse en la parte superior de la tabla.

El conjunto minero suma tres puntos tras vencer a Huachipato en el debut y caer 3-1 ante Unión La Calera en la segunda fecha. Se ubica noveno con diferencia de gol negativa (-1) y necesita hacerse fuerte en la altura para no perder terreno. Universidad Católica, en tanto, marcha cuarta con cuatro unidades luego de empatar 2-2 ante Deportes La Serena y vencer 2-0 a Deportes Concepción. El equipo de Daniel Garnero quiere consolidar su levantada y sumar su segunda victoria consecutiva.

En el historial reciente hay equilibrio: la UC ganó 2-1 en el último cruce en el Claro Arena, mientras que en El Cobre igualaron 1-1. Partido siempre intenso en la altura de El Salvador.

