En la Universidad Católica ya dieron vuelta la página de su triunfo sobre Deportes Concepción y están enfocados en su próximo desafío, el cual será ante Cobresal en El Salvador.

En la antesala del duelo ante los mineros, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, analizó a su próximo rival y también tuvo palabras para su equipo.

El estratega aseguró que no hay tiempo de relajación y que la fortaleza mental es clave para conseguir los objetivos. Además, hizo una advertencia a sus dirigidos para evitar expulsiones y así tener bajas obligadas en partidos futuros.

⚽ Garnero destacó el presente de la U Católica

En conferencia de prensa, el estratega de la UC fue consultado por la preparación del equipo, a lo que respondió que “siempre buscamos encontrar buenos momentos, partidos, resultados y sostenerlo, esa es la idea. La relajación lo podemos hacer un ratito en las vacaciones. Si tienes la suerte de ir cosechando triunfos te va a acercar más a los objetivos que te propongas. Hicimos una buena semana de entrenamiento sabiendo que vamos a enfrentar a un rival muy duro en un lugar complejo”.

“Es buscar, encontrar buenos rendimientos individuales y colectivos, obtener resultados y sostenerlo, eso es lo más difícil que hay en el fútbol pero ese es el objetivo. Hicimos un buen partido ante un rival difícil, tenemos un rival de una complejidad muy grande en todo sentido, va a depender de cómo estemos nosotros así que vamos a ir con mucha predisposición, tratando de hacer un buen juego para venir contento con los tres puntos a Santiago”, agregó.

😨 Garnero llama a evitar expulsiones en la U Católica

Otro de los temas por los que fue consultado Daniel Garnero fue por la expulsión de Clemente Montes, quien recibió tarjeta roja ante Concepción en el minuto 73, cuando el partido estaba 2-0 a favor de la Católica.

“Veo una paridad muy grande en el torneo, así que todos los partidos tienen su dificultad. El no contar con todos los futbolistas son reglas que van a suceder siempre, por expulsión, lesión, por lo que sea. Lo que sí tendríamos que ser inteligentes en participar en menos expulsiones donde nos afecta. No fue una jugada donde a veces en el juego cortar un avance, llegar a destiempo puede ser meritorio de tarjeta, en esta no, así que tenemos que seguir mejorando porque quedamos con un jugador menos en el momento del juego que no lo necesitábamos”, sentenció el DT de la Franja.

📲 Sigue a Al Aire Libre y mantente informado con la actualidad de la U Católica.