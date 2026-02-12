Cobresal y U Católica chocan por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026 en el estadio El Cobre de El Salvador, en un partido clave para ambos equipos en la lucha por acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones, en el arranque de la temporada.

Los dos elencos han ganado un partido en esta competición. Para la UC será un desafío complejo tomando en cuenta la siempre dificultosa condición de la altitud en la ciudad nortina, donde los locales no caen hace dos partidos.

📺 ¿Quién transmite Cobresal vs U Católica EN VIVO por el Campeonato Nacional 2026?

El partido de Cobresal vs U Católica será transmitido EN VIVO por televisión y streaming en Chile.

Señales confirmadas:

TNT Sports Premium (TV)

HBO Max (streaming)

👉 Para verlo online necesitas una suscripción activa a HBO Max o tener contratado TNT Sports Premium con tu cableoperador.

⏰ ¿A qué hora juegan Cobresal vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

El partido de Cobresal y U Católica se llevará a cabo este sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

📆 Sábado 14 de febrero de 2026

⏰ 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio El Cobre (El Salvador)

🏆 Fecha 3 – Campeonato Nacional 2026

🟨 Árbitros del partido de Cobresal vs U Católica

Árbitro: José Cabero

José Cabero 1er asistente: Emilio Bastías

Emilio Bastías 2do asistente: Leslie Vásquez

Leslie Vásquez Cuarto árbitro: Claudio Díaz

Claudio Díaz VAR: Nicolás Millas

Nicolás Millas AVAR: Eric Pizarro

🟢⚪ El XI de Cobresal vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Alejandro Santander; Ignacio Pacheco. Franco Bechtholdt, Juan Fuentes, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; Agustín Nadruz, César Yanis, Bryan Carvallo; Julián Brea y Stefan Pino. DT: Gustavo Huerta.

🔵 El XI de U Católica vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Cristian Cuevas y Fernando Zampedri. DT: Francisco “Paqui” Meneghini.

