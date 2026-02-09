Unión La Calera y Cobresal cerraron la segunda fecha del Campeonato Nacional en el Nicolás Chahuán Nazar, duelo que sirvió para ver el buen nivel de los Cementeros que venían de ganar en su estreno, misma medida para los Legionarios que también llegaron a la zona intermedia de la región de Valparaíso con una victoria en el debut.

Los locales fueron muy consistentes en el primer tiempo y con eso cerraron otra victoria.

⚽ Los goles de U La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Kevin Méndez abrió la cuenta temprano para Calera en el 8′ para el 1-0, Francisco Pozzo en el 29′ cerró una buena jugada por la banda derecha para definir ante la salida del meta visitante, era el 2-0. Sebastián Sáez se encargó de poner el 3-0 en los 35‘ tras otra carga por la derecha. Agustín Nadruz de cabeza puso el descuento cuando terminaba el primer tiempo y fue el 3-1 final.

📊 Estadísticas de U La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Unión La Calera 3 1 Descanso Cobresal Kevin Mendez 9′

Francisco Pozzo 30′

Sebastian Saez 36′ Juan Requena 39′ Agustin Nadruz 45′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y Cobresal?

U La Calera

🆚 Colo Colo

📆 Domingo 15 de febrero, Estadio Monumental.

🕛 20:30 horas

Cobresal

🆚 Universidad Católica

📆 Sábado 14 de febrero, Estadio el Cobre.

🕣 20:30 horas