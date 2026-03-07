Baisanos y Mineros cerrarán la jornada dominical de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Palestino y Cobresal se enfrentarán en un duelo donde ambos necesitan sumar de a tres para comenzar a escalar posiciones en la tabla.

El conjunto árabe llega con la moral alta tras golear a O’Higgins en la fecha pasada y conseguir a mitad de semana una histórica clasificación en la Copa Sudamericana. Por su parte, el cuadro nortino dirigido por Gustavo Huerta intentará dar la sorpresa como visitante en la capital y llevarse un resultado que le permita recuperar terreno en la temporada.

¿Quién transmite en vivo Palestino vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

El encuentro entre Palestino y Cobresal será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium.
  • Streaming: TNT Sports en HBO Max.
  • Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Cobresal?

Palestino y Cobresal se verán las caras este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

  • Fecha: Domingo 8 de marzo
  • Hora: 20:30 Horas
  • Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

Árbitros del partido entre Palestino vs Cobresal

  • Árbitro: Piero Maza
  • 1er asistente: Nicolás Medina
  • 2do asistente: Leslie Vásquez
  • Cuarto árbitro: Francisco Gaggero
  • VAR: Francisco Gilabert
  • AVAR: Claudio Urrutia

El XI de Palestino vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Fernando Meza, Dylan Zúñiga; Martin Araya, Sebastian Gallegos, Julián Fernández, Francisco Montes, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva DT: Cristian “La Nona” Muñoz.

El XI de Cobresal vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Juan Fuentes, Christian Moreno, Aaron Astudillo; César Yanis, Agustin Nadruz, Bryan Carvallo; Julián Brea y Steffan Pino DT: Gustavo Huerta.

Minuto a minuto de Palestino vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
Palestino
08/03/2026 20:30
Sin Comenzar
Cobresal
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
COB 2 – 1 PAL 07/09/2025
PAL 2 – 1 COB 15/02/2025
COB 0 – 3 PAL 25/08/2024
COB 0 – 2 PAL 29/03/2024
COB 2 – 1 PAL 01/10/2023

📲 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ningún detalle de las campañas de Palestino y O’Higgins en el Campeonato Nacional 2026.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas