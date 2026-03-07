Baisanos y Mineros cerrarán la jornada dominical de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Palestino y Cobresal se enfrentarán en un duelo donde ambos necesitan sumar de a tres para comenzar a escalar posiciones en la tabla.
El conjunto árabe llega con la moral alta tras golear a O’Higgins en la fecha pasada y conseguir a mitad de semana una histórica clasificación en la Copa Sudamericana. Por su parte, el cuadro nortino dirigido por Gustavo Huerta intentará dar la sorpresa como visitante en la capital y llevarse un resultado que le permita recuperar terreno en la temporada.
¿Quién transmite en vivo Palestino vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?
El encuentro entre Palestino y Cobresal será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Cobresal?
Palestino y Cobresal se verán las caras este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.
- Fecha: Domingo 8 de marzo
- Hora: 20:30 Horas
- Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna
Árbitros del partido entre Palestino vs Cobresal
- Árbitro: Piero Maza
- 1er asistente: Nicolás Medina
- 2do asistente: Leslie Vásquez
- Cuarto árbitro: Francisco Gaggero
- VAR: Francisco Gilabert
- AVAR: Claudio Urrutia
El XI de Palestino vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Fernando Meza, Dylan Zúñiga; Martin Araya, Sebastian Gallegos, Julián Fernández, Francisco Montes, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva DT: Cristian “La Nona” Muñoz.
El XI de Cobresal vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Juan Fuentes, Christian Moreno, Aaron Astudillo; César Yanis, Agustin Nadruz, Bryan Carvallo; Julián Brea y Steffan Pino DT: Gustavo Huerta.
Minuto a minuto de Palestino vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026
