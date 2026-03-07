La polémica en el fútbol chileno sumó un nuevo capítulo luego de la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP que afecta a Unión La Calera. El organismo acogió las denuncias presentadas por Everton de Viña del Mar y Cobresal, una decisión que generó inmediata reacción desde el cuadro cementero.

La institución de la Región de Valparaíso emitió un comunicado oficial donde manifestó su desacuerdo con la resolución adoptada por la Primera Sala del tribunal, adelantando además los pasos que tomará para revertir el escenario.

Unión La Calera responde al fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP

El club confirmó que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió acoger las denuncias presentadas por Everton de Viña del Mar y Cobresal. Según informó la institución en su comunicado oficial, la votación se resolvió con cuatro votos a favor de acoger las denuncias y dos en contra.

Desde Unión La Calera aseguraron que consideran el fallo injusto y contrario a la normativa del campeonato, afirmando que el club ha cumplido con todas las reglas establecidas en las bases del torneo aprobadas por el Consejo de Presidentes.

La apelación que prepara Unión La Calera tras la resolución

Tras conocer la decisión del tribunal, el club anunció que presentará una apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. En caso de que la resolución se mantenga, el cuadro cementero adelantó que incluso podría recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir el fallo.

Con esta determinación, el conflicto podría extenderse en el tiempo y seguir generando repercusiones dentro del Campeonato Nacional.

📄 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 pic.twitter.com/THFB4dk2fG — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) March 7, 2026

El mensaje institucional del club tras la polémica

En su declaración pública, Unión La Calera también reafirmó su postura respecto al funcionamiento del club y su compromiso con la competencia deportiva. El cuadro calerano señaló que seguirá defendiendo su posición en las instancias correspondientes, destacando su compromiso con el juego limpio y el respeto institucional.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate en el fútbol chileno y podría tener consecuencias relevantes en la tabla del Campeonato Nacional.