Unión La Calera arrancó el torneo con resultados que lo pusieron arriba. Hoy, el foco está lejos de la cancha. Un reclamo administrativo instaló dudas sobre la validez de su inicio y abrió un escenario que el club no tenía en el radar en estas primeras fechas.

La discusión no pasa por algún error en la cancha, sino que el tema es reglamentario y puede tener efectos directos en la tabla. El campeonato recién comienza, pero una decisión de escritorio amenaza con alterar ese orden inicial.

⚠️ El detalle reglamentario que puede tumbar al puntero de Primera

Según informó ADN Deportes, el reclamo fue presentado por Everton ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras el partido frente a los Cementeros, apuntando a que el equipo calerano tuvo seis extranjeros en cancha al mismo tiempo, superando el máximo permitido por las bases del torneo.

La situación se concentra en el ingreso de Axel Encinas desde la banca. Durante algunos minutos compartió cancha con otros cinco futbolistas foráneos. Para Everton, ese hecho configura una infracción. En La Calera, la postura es distinta y el club defiende que el jugador no ocupa cupo de extranjero debido a su paso por el fútbol formativo.

🧨 Un fallo que puede mover la tabla antes de tiempo

El Tribunal citó a Unión La Calera para presentar sus descargos. Si el fallo favorece a Everton, el partido podría otorgarse como un 3-0 administrativo, lo que impactaría directamente en la parte alta de la tabla, donde también aparece O’Higgins.

La preocupación aumenta porque la misma situación se habría repetido en el duelo siguiente ante Cobresal. De confirmarse una nueva infracción, el golpe sería mayor y el puntero podría perder más de lo previsto en el arranque del torneo.