Mientras Colo Colo se enfoca en su gira por Uruguay para preparar la temporada 2026, hay un nombre que desapareció silenciosamente del radar. Ni en la banca, ni en la lista de viajeros. Un joven defensor, que alguna vez asomó como promesa alba, hoy debe buscar nuevos horizontes tras no ser considerado por el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz.

Y ya hay un club del Campeonato Nacional que aseguró su fichaje. Se trata de Unión La Calera, que apunta a reordenar su zona defensiva tras una campaña 2025 irregular.

🔴 Daniel Gutiérrez, el zaguero que no entra en los planes de Colo Colo

Con 72 partidos desde su debut en 2021, Daniel Gutiérrez parecía tener un lugar asegurado al menos como alternativa en el fondo albo. Pero la realidad es otra: no fue incluido en el plantel que viajó a Uruguay para disputar el amistoso ante Olimpia ni Alianza Lima, y todo indica que su ciclo en Macul llegó a su fin.

El jugador ariqueño está buscando una salida vía préstamo, para sumar minutos y recuperar terreno en Primera División. Y Unión La Calera se movió más rápido y tiene la cesión del zaguero.

Nuestro jugador y canterano Daniel Gutiérrez parte al club Unión La Calera. Su incorporación será en calidad de préstamo hasta diciembre del 2026.



Le deseamos mucho éxito a Daniel en este nuevo desafío de su carrera profesional. pic.twitter.com/OaXw61RXDM — Colo-Colo (@ColoColo) January 18, 2026

⚪ Unión La Calera mueve el mercado y cierra el préstamo desde Colo Colo

El arribo del defensor central hasta la ciudad del cemento será un buen desafío y un lugar donde podrá mostrar su categoría. Así el zaguero tendrá la chance de volver a tener rodaje en un equipo de la misma división y relanzar su carrera.

Se sumará a los ya confirmados refuerzos de Nicolás Avellaneda, Carlo Villanueva y Bayron Oyarzo, con quienes el equipo de la Quinta Región quiere dejar atrás la inestabilidad de temporadas anteriores.