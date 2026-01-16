Un entrenador con historia en el fútbol chileno contó detalles que podrían haber cambiado el rumbo reciente de la Roja. Su nombre sonó fuerte antes de la llegada de Eduardo Berizzo, y ahora, con total franqueza, explicó por qué no aceptó el ofrecimiento cuando estaba en uno de los clubes más populares del país.

En entrevista con TNT Sports, el estratega reveló que hubo contactos formales desde la ANFP y que incluso se organizó una reunión. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión, priorizando principios y situaciones personales por sobre la oportunidad de dirigir a nivel nacional.

🔴 Gustavo Quinteros explicó por qué rechazó a la Selección Chilena

Gustavo Quinteros, actual DT de Independiente de Avellaneda, reconoció que fue una opción real para asumir en La Roja. La conversación ocurrió mientras aún era técnico de Colo Colo, en un momento donde la ANFP buscaba reemplazante para Martín Lasarte. “Una vez hubo una reunión cuando yo estaba en Colo Colo. La idea de la Federación era que yo, a mitad de año, pasara a la selección y decidí quedarme en Colo Colo”, declaró el entrenador.

Quinteros argumentó que no era correcto abandonar un proceso a mitad de camino. “Me parece que no se debe dejar un club a mitad de temporada. Les dije que quizás podíamos hablar más adelante, y ahí creo que firmó Berizzo”, agregó.

⚪ Por qué no volvió a Colo Colo tras la salida de Almirón

Otro tema que abordó fue el motivo por el cual no regresó a Colo Colo cuando el club buscó entrenador tras la salida de Jorge Almirón. Si bien su nombre sonó con fuerza en los medios y entre los hinchas, su decisión fue mantenerse en Argentina. “Hubo motivos importantes, sobre todo familiares. Estuve 18 años fuera del país dirigiendo en el exterior. En ese momento decidí priorizar quedarme en Argentina”, explicó.

Además, reconoció que la situación deportiva del Cacique en ese momento también influyó: “Volver a un club tan importante como Colo Colo, pero en un mal momento, era una carga. Me hubiese gustado que fuera en otro contexto”.

¡YA SE JUEGA EL ÚLTIMO PARTIDO POR LA SERIE RIO DE LA PLATA!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/SM8sgpMaO6 — C. A. Independiente (@Independiente) January 17, 2026

⚫ El mensaje final de Quinteros a los hinchas albos

Pese a las negativas anteriores, Quinteros dejó claro que Colo Colo sigue siendo una posibilidad futura. El entrenador valoró su paso por el club y el cariño de los hinchas, afirmando que el vínculo sigue vivo.

“Siempre estarán las puertas abiertas. Fue uno de los pocos lugares donde corearon mi nombre. Me emociona, es muy lindo”, cerró en la entrevista, dejando abierta una posible tercera etapa con los albos.