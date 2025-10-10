Lautaro Millán hizo su debut en La Roja adulta: el mediocampista de Independiente ingresó en el segundo tiempo y ayudó al equipo en el asedio final que permitió anotar el 2-1 ante Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

Millán le agradeció a Gustavo Quinteros y realizó una especial dedicatoria tras su primer partido en la absoluta, luego de su paso por el Mundial Sub 20.

🙏🏻 Lautaro Millán: su agradecimiento a Quinteros y su dedicatoria tras debutar en La Roja

En diálogo con la transmisión oficial de Chilevisión, Lautaro Milán señaló: “Estoy muy feliz por esta oportunidad que me da la selección. Quiero agradecer a mi club que me dejó estar. A Gustavo Quinteros también le agradezco, porque me hizo quedarme para cumplir mi sueño”.

El agradecimiento a Quinteros radica en que es su DT en Independiente y que no le puso objeción en mantenerse concentrado con La Roja (pese a que es fecha FIFA), luego de perderlo por cerca de tres semanas por el Mundial Sub 20.

Además, le dedicó este duelo a su papá, adelantando que su camiseta va para él: “Se la regalaré a mi viejo que debe estar muy contento, muy orgulloso. Gracias a él estoy acá”.

