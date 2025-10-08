Un triste final tuvo Chile en el Mundial sub 20 al quedarse fuera en los octavos de final a manos de México, dándole término a una participación que estuvo lejos de las expectativas que había en el elenco nacional.

Entre los rescatable que dejó este equipo dirigido por Nicolás Córdova se encuentra el nombre de Lautaro Millán, volante nacionalizado chileno y que fue utilizado como titular en todos los partidos de este Mundial, siendo el más regular en un pobre rendimiento a nivel colectivo de La Rojita.

Millán se presentó como una de las sorpresas de Nico Córdova en la nómina de Chile en este Mundial sub 20. El jugador de Independiente no fue parte del Sudamericano de la categoría ni tampoco de los amistosos de preparación con el combinado nacional, pero fue elegido para representar a La Rojita en el certamen planetario y estuvo lejos de defraudar.

Así, luego de la eliminación de la escuadra nacional del Mundial, Millán sorprendió al elegir su camino a nivel de selecciones teniendo en cuenta que al menos a nivel adulto puede ser seleccionable tanto por Chile o Argentina.

“Me voy dolido porque vine para pelear cosas importantes. Este grupo y el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera, así que estoy agradecido de ellos. En un futuro este equipo va a hacer las cosas bien y va a ser muy positivo para la adulta. Si me llama la adulta voy a estar. Ya se lo dije a Nico (Córdova): si me llama, tiene mi confianza. Si me llama la adulta, voy a jugar por Chile“, apuntó Millán en diálogo con DSports, dejando en claro que pretende seguir representando a La Roja en el futuro si es que está la oportunidad.

Millán anotó el primer gol de Chile en el Mundial sub 20 de 2025/ © Photosport

