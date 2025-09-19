Gustavo Quinteros se convirtió oficialmente en el nuevo director técnico de Independiente de Avellaneda tras firmar su contrato hasta diciembre de 2026.

El exentrenador de Colo Colo y U Católica de 60 años regresa al fútbol trasandino con la misión de rescatar al “Rojo” de una de las peores crisis deportivas de los últimos años, luego de la salida de Julio Vaccari, quien hizo una buena campaña en el primer semestre, pero en el segundo no pudo repetirla.

🔴 Quinteros debutará en Independiente en el clásico ante Racing

Este domingo juega Independiente ante San Lorenzo, pero Quinteros estará en las tribunas. Su debut será el domingo 28 de septiembre en el clásico ante Racing en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Si gana ante su rival de toda la vida de inmediato suma un valioso crédito, el que siempre es necesario en un equipo grande.

