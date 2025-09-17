Desde las brutales agresiones ocurridas en Avellaneda, Independiente encadena sanciones de Conmebol: descalificación de la Copa Sudamericana, partidos sin hinchas visitantes y a puertas cerradas. Sin embargo, la cuenta de castigos sigue aumentando tras su visita a Santiago.

El equipo argentino deberá ahora afrontar una nueva multa económica que golpea directamente sus finanzas y pone en jaque su planificación deportiva.

⚽ Otro castigo a Independiente tras jugar con la U

La Unidad Disciplinaria de Conmebol detalló que, durante el duelo de ida ante Universidad de Chile, los jugadores del Rojo demoraron el retorno al campo después de una interrupción, desobedeciendo al árbitro y al delegado. Esta falta incurre en el artículo 5.1.11.6, numeral 2 del Manual de Clubes de Copa Sudamericana, que sanciona la “responsabilidad por retraso en la reanudación del partido”.

El monto a pagar asciende a US$35.000, porque de los US$20.000 de multa por el retraso, también se sanciona con US$15.000 al ahora extécnico Julio Vaccari, por la misma infracción. La cifra se suma a los US$250.000 ya desembolsados y a las sanciones de público, lo que claramente se convierte en otro golpe para el equipo de Avellaneda.