Gustavo Quinteros marcó una época en Colo Colo. El entrenador no solo salvó a los albos del descenso, sino que también conquistó cuatro títulos: un Campeonato Nacional, dos Copa Chile y una Supercopa.

Por ello el DT estuvo en carpeta de Blanco y Negro para asumir tras la salida de Jorge Almirón. Finalmente no hubo acuerdo y el estratega fue anunciado en Independiente de Avellaneda, donde recordó su paso por el Estadio Monumental.

⚽ Quinteros recordó su paso por Colo Colo

En su presentación oficial en el Rojo, Quinteros fue consultado por el uso de juveniles y aludió a lo que hizo en el Cacique. “Me pasó mucho en Colo Colo y en Vélez (Sarsfield), que los juveniles fueron fundamentales para lograr los objetivos”.

“Siempre es mejor, a mi entender y creo que es así, que los juveniles empiecen a participar cuando el equipo está jugando bien. No darles la total responsabilidad a un chico del club en un momento complicado”, añadió.

Por último, el entrenador apuntó a que “soy de la idea de darles la confianza cuando el equipo viene bien. Los vamos a tener muy en cuenta durante todo el proceso. Donde estuve, siempre fueron muy importantes los juveniles”.

🤔 ¿Por qué Gustavo Quinteros no volvió a Colo Colo?

Hace algunas semanas Gustavo Quinteros explicó que no volvió a Colo Colo pese a estar en la órbita del equipo porque prefería tomar un club desde el inicio de la temporada. Sin embargo, ahora aclaró por qué se decidió por asumir en Independiente a mitad de año.

“Lo que me sedujo es que Independiente es un club grande en Argentina, mi idea era volver al país, quedarme acá y darle continuidad a un trabajo en un club importante como es Independiente”, remarcó.

“Si bien la llegada no fue en el momento que todos los entrenadores queremos, que es el inicio de una temporada, analizando el plantel y mirando las características que tiene este equipo, creo que hay un buen plantel, con buenos jugadores”, cerró.