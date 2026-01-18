Colo Colo está listo para volver a saltar a la cancha. Tras el empate sin goles ante Olimpia en la Serie Río de la Plata y la derrota por la cuenta mínima ante la U de Concepción en un partido jugado a puertas cerradas, los albos jugarán nuevamente este domingo cuando se vean las caras ante Alianza Lima.

Para el encuentro ante los peruanos, Fernando Ortiz prepara algunos cambios, puesto que es probable que sean desde la partida Javier Méndez y Cristián Zavala, quienes no fueron considerados para el primer cruce de la pretemporada.

Por otro lado, la dirigencia de Blanco y Negro continúa debatiendo si dará por cerrado el plantel, o por el contrario, saldrá a buscar un último refuerzo. Así las cosas, la concesionaria vive días clave que podrían decidir el futuro del equipo para lo que viene en la temporada.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este domingo 18 de enero

