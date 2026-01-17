El Club Social y Deportivo Colo Colo se vio envuelto en una sorpresiva polémica en las últimas horas. Esto luego que se revelara una supuesta demanda judicial por una deuda millonaria de $39 millones.

La información fue revelada por Radio ADN, medio que apuntó que acción legal por esta elevada cifra correspondía a servicios de seguridad prestados durante algunos eventos que se llevaron a cabo durante el 2025. En medio de esta situación, el presidente del CSyD, Edmundo Valladares, alzó la voz y salió a aclarar lo ocurrido.

😮 Edmundo Valladares desmiente demanda contra el CSyD Colo Colo

En conversación con Radio ADN, Valladares señaló que “quiero aclarar que no me he reunido con ningún representante de la empresa. Segundo, hasta el momento no hemos recibido ningún requerimiento de pago de ninguna demanda. De todas formas, quiero destacar que no existe ningún contrato con la empresa y que las facturas están a nombre de la productora”.

“Nos llamó la atención que se apunte a un cobro directo al Club Social y Deportivo Colo Colo, no nos calza. No obstante, quiero ser muy enfático en nuestra disponibilidad para normalizar cualquier cuenta pendiente que corresponda al club”, agregó.

😯 Valladares se refirió a los problemas financieros del CSyD Colo Colo

Por otro lado, Valladares reconoció los problemas financieros que enfrenta el Club Social y Deportivo Colo Colo. “Hemos ido amortizando una gran deuda de arrastre que dejó la gira, de la cual ya hemos cubierto cerca del 40% del total. Además, se trata de una gira que fue organizada por el directorio anterior junto a una productora externa. Nuestro directorio asumió en abril de 2025 con la gira ya en curso, por lo que tuvimos que subirnos a esa micro con múltiples compromisos heredados”, indicó.

“Nosotros asumimos el club con 70 millones de pesos en caja, pero detectamos al mismo tiempo deudas por 90 millones de pesos asociadas a esta gira, casi un 30% más que el efectivo disponible. Entenderán que fue una situación compleja, sin contar todas las otras deudas de arrastre que tenía el club en su gestión general”, añadió.

Por último, hizo un balance de la Gira Centenario. “Económicamente fue una gira deficitaria. Socialmente nos parece muy positiva, porque estuvo con nuestras filiales y llegó a lugares donde Colo Colo habitualmente no llega, pero fue muy deficitaria en lo económico. Es una realidad de la que como directorio actual nos hemos hecho cargo como corresponde, pero hay que decir que es una deuda heredada y que debimos asumir en el camino”, cerró.

