El Club Social y Deportivo Colo Colo volvió a quedar en el centro de la polémica fuera de la cancha. Cuando parecía que el foco comenzaba a trasladarse exclusivamente a lo deportivo, una demanda judicial por una deuda millonaria de $39 millones reactivó los cuestionamientos a la gestión económica de la organización.

Según información revelada por ADN Deportes, el CSyD Colo Colo enfrenta una acción legal por esta millonaria cifra correspondiente a servicios de seguridad prestados durante una serie de eventos oficiales realizados en 2025, un episodio que ahora escaló a tribunales.

💰 ¿Por qué fue demandado el Club Social y Deportivo Colo Colo?

La demanda fue presentada por Sep Security, empresa encargada de la seguridad en actividades organizadas por el club. La firma acusa el no pago de siete facturas, cuyo monto total asciende a $39 millones.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la deuda corresponde a servicios ya ejecutados y se arrastra desde septiembre de 2025, sin que hasta ahora se haya logrado una solución administrativa.

En diálogo con el citado medio, el abogado representante de la empresa demandante, José Miguel Cuevas, entregó detalles del proceso previo a la judicialización:

“Al momento de hacer el cobro de estas facturas, se nos empezó a pedir plazos y, en la última reunión que tuvimos en el Estadio Monumental con la productora AF Producciones SpA y Edmundo Valladares, nos pidieron que los esperáramos hasta el último partido con Alianza Lima para poder recaudar y hacer efectivo el pago. Nunca se negaron a pagar”. Posteriormente, explicó por qué decidieron avanzar por la vía legal:

“Pasaron los meses y, después de eso, no tuvimos ningún tipo de contacto, hecho que nos motivó a iniciar esta demanda tanto contra la productora como contra el Club Social y Deportivo Colo Colo”.

📉 ¿Reconoce la deuda el CSyD Colo Colo?

Desde el entorno del Club Social y Deportivo Colo Colo reconocen estar al tanto de la demanda, aunque argumentan que las dificultades económicas actuales les han impedido cumplir con el pago dentro de los plazos esperados.

La postura interna apunta a buscar un acuerdo judicial, con el objetivo de regularizar la deuda sin profundizar el impacto financiero que atraviesa la organización.

🧾 ¿Desde cuándo se arrastra esta deuda?

Según los antecedentes judiciales, el impago se remonta al 6 de septiembre de 2025, lo que evidencia que el conflicto no logró resolverse en instancias previas y terminó escalando al ámbito legal.

🧩 En resumen

El CSyD Colo Colo enfrenta una demanda por $39 millones

La acción fue presentada por una empresa de seguridad

Se reclaman siete facturas impagas

La deuda se arrastra desde septiembre de 2025

El club reconoce el conflicto y busca un acuerdo judicial

