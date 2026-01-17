Colo Colo entró en la recta final de su preparación para el Campeonato Nacional. Los albos ya suman dos partidos amistosos (empate 0-0 ante Olimpia y derrota 1-0 ante la U de Concepción) y ya piensan en su próximo desafío: ante Alianza Lima por la Serie Río de la Plata.

En paralelo, la dirigencia de Blanco y Negro confirmó al cuarto refuerzo para la temporada 2026: Maximiliano Romero, centro delantero exigido por Fernando Ortiz. Con esto, el mercado del Cacique entró en una fase decisiva, aunque Aníbal Mosa no descartó posibles nuevas contrataciones.

Por otro lado, el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, desmintió una supuesta demanda por la Gira Centenario, aunque reconoció algunas dificultades financieras.

Todas las noticias de Colo Colo de este sábado 17 de enero

