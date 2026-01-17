Colo Colo tiene casi todo listo en su mercado de pases 2026: los Albos tienen 4 refuerzos y solo están definiendo si es que van por un arquero ante el pedido del director técnico Fernando Ortiz, o si mantienen su plantel como está.

Pues hubo un jugador que estuvo cerca de llegar al estadio Monumental, pero por detalles no lo hizo. Ese futbolista ahora llegó a Newell’s, elenco que por tercera vez se queda con un refuerzo que estaba en la carpeta del Cacique.

🧐 El nuevo refuerzo que Newell’s le quitó a Colo Colo

Se trata de Óscar Salomon, defensa central que jugó en la última temporada en Platense, pero que pertenecía a Boca Juniors.

Boca no quiso mandar a préstamo al jugador, razón por la que el jugador no llegó a Colo Colo y a otros elencos en Argentina. Newell’s fue el único que hizo una oferta de compra y se lo terminó llevando por 1 millón de dólares (por el 50 por ciento de su carta), según informaron en SportsCenter.

🥺 Los otros futbolistas que Newell’s le ganó a Colo Colo

Los otros dos futbolistas que pretendió el elenco albo y que finalmente llegaron a la Lepra fueron Bruno Cabrera y Gabriel Arias.

En el caso de Cabrera, no se concretó su arribo a Macul por la muy baja oferta que hicieron por él (50 dólares y tres jugadores juveniles a cambio), mientras que el tema de Arias no llegó a puerto porque nunca se hizo una propuesta formal, solo hubo sondeos.

Cabe destacar que, en rigor, Newell’s no le quitó jugadores a Colo Colo, ya que los fichó cuando el Cacique ya había perdido interés en ellos.

📋 Los refuerzos que Colo Colo SÍ consiguió en este mercado de pases

Colo Colo ya cerraron 4 incorporaciones en este mercado de pases 2026: Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, jugadores que ya se integraron a los trabajos del Cacique y están en Uruguay disputando el torneo amistoso Serie Río de La Plata 2026.

Solo falta saber si contratarán un arquero, ya que lo pidió el DT Fernando Ortiz, pero la dirigencia de Blanco y Negro no está muy convencida.