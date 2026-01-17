En plena pretemporada y con el mercado de pases aún activo, en Colo Colo los ojos siguen sobre el puesto más cuestionado del semestre: el arco. La continuidad de Fernando de Paul no está asegurada en el largo plazo, y desde el club no descartaron incorporar a un nuevo guardameta para reforzar el plantel.

Lo llamativo es que mientras la incertidumbre se instalaba en Macul, un exarquero del club, formado en Pedrero, estuvo entrenando silenciosamente con el equipo de Proyección. Y aunque todo apuntaba a que podía ser opción real para sumarse al primer equipo, su futuro terminó en otro lado.

🧱 Álvaro Salazar: del Monumental a Recoleta

Álvaro Salazar, arquero de 32 años, terminó contrato con Cobreloa y mientras buscaba club, pidió entrenar en las canchas de Colo Colo para no perder ritmo. Durante más de una semana compartió rutinas con el equipo de Proyección en el Estadio Monumental. En ese tiempo, surgieron versiones de que podría ser alternativa si Colo Colo decidía sumar un arquero, considerando su pasado en el club y la experiencia acumulada en Barnechea, Audax Italiano y el propio Cobreloa.

Sin embargo, según Primera B Chile, finalmente fue Deportes Recoleta quien se adelantó y le ofreció contrato. Salazar aceptó y se integrará en los próximos días al plantel del cuadro textilero, que sueña con el ascenso.

🧤¿Reforzaba a Colo Colo? Las dudas y el silencio del club

La situación no pasó desapercibida para los hinchas. Las críticas a Fernando De Paul siguen latentes, y muchos cuestionan por qué Colo Colo no apostó por un arquero formado en casa, que incluso había tomado la iniciativa de entrenar en el club.

Desde la dirigencia no hubo comentarios públicos sobre la posibilidad de ficharlo, aunque semanas atrás habían dejado abierta la chance de incorporar otro portero. Con Salazar ya fuera del radar, las decisiones en Macul parecen centrarse en dar continuidad, al menos de momento, a la actual estructura.

🔒 La lucha por el arco en Recoleta

En Recoleta, Salazar llegará a competir con Jaime Vargas, joven arquero de 21 años que tuvo un destacado 2025, llegando incluso a la órbita de la Roja y el propio Colo Colo.

La lucha por el puesto será exigente. Ambos comparten cualidades como la lectura de juego y la buena reacción bajo los tres palos, por lo que la pelea por la titularidad promete ser uno de los focos más interesantes de uno de los elencos que quiere ser animador de la Primera B 2026.