Este jueves Colo Colo jugará su primer partido de la temporada. Los albos se enfrentarán a Olimpia de Paraguay en la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se lleva a cabo en Uruguay.

En la antesala del estreno del Cacique, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló de todo. El mandamás de la concesionaria se refirió al mercado, al supuesto interés del club por fichar a Leandro Fernández y salió al paso de los rumores sobre su intento de frenar dos fichajes de la U de Chile.

🗣️ Aníbal Mosa analizó el mercado de Colo Colo

En primer lugar, Mosa fue consultado por el inminente arribo de Maximiliano Romero, quien llegará a reforzar la delantera. “Mañana tenemos un directorio fijado para las 16:00 horas, así que después de ese directorio le podemos dar alguna novedad”, señaló.

“Estamos trabajando, siempre estamos trabajando. Solo va a llegar un delantero. Habíamos conversado puesto por puesto. Una vez que tengamos el cupo del 9 ya definido, nos sentaremos a conversar más tranquilos con Daniel Morón, con Fernando Ortiz, con los directores para ver cuáles son los pasos a seguir”, agregó.

Respecto a la conformación del plantel, Mosa indicó que “creo que es un equipo competitivo para el nivel de torneos que tenemos por delante. El equipo va a quedar bien parado para enfrentar las tres competencias”.

🗣️ Mosa sale al paso de los rumores sobre el mercado de la U de Chile

Por otro lado, Mosa salió al paso de los rumores que lo involucraron al mercado de pases de la U de Chile. Esto luego que el periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño asegurara desde Blanco y Negro intentaron frenar los fichajes de Octavio Rivero y de Juan Martín Lucero en los azules.

“No es tema mío lo de Lucero y la U. Cada uno sabe las decisiones que toma, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, dónde ir y cada institución sabe qué quiere traer y qué no quiere traer”, apuntó. Mientras que al ser consultado por el conflicto legal que tuvieron con el ‘Gato’, se limitó a decir que “se equivocó mucho”.

Por último, desmintió el supuesto interés de Colo Colo para fichar a Leandro Fernández luego de su salida del Romántico Viajero. “No hablé ni con Leandro Fernández ni con Lucero. Vi noticias muy conspirativas, más propias de un guión de Hollywood que de un mercado de fichajes”, soltó.

“Hubo un jugador que lo llamó para saludarlo y saber cómo iba a seguir su carrera, pero yo no he hablado con él”, concluyó.

