Colo Colo trabaja en silencio para dejar atrás uno de los años más complejos de su historia reciente. Sin torneos internacionales en el horizonte y con un plantel profundamente golpeado tras el fallido 2025, el foco del nuevo proceso no pasa solo por lo futbolístico. La prioridad es reconstruir desde adentro.

En ese contexto, Fernando Ortiz decidió apostar por una metodología distinta en la pretemporada: una combinación de exigencia física, trabajo grupal y convivencia, diseñada para recuperar la confianza y fortalecer la identidad colectiva del plantel.

🏋️‍♂️ ¿Qué es la “Cacicatlón” y por qué Fernando Ortiz la implementó en Colo Colo?

La llamada “Cacicatlón” fue una competencia interna desarrollada durante la concentración en Pirque, donde el plantel fue dividido en equipos para enfrentar una serie de desafíos físicos y coordinativos. No se trata solo de entrenamiento: el objetivo central es reforzar la cohesión, la comunicación y el sentido de pertenencia.

A lo largo del circuito, los jugadores enfrentaron pruebas que mezclaron resistencia, precisión y cooperación, en un formato que exige compromiso colectivo. La dinámica permitió variar las cargas habituales de la pretemporada sin perder intensidad ni foco competitivo.

🧠 ¿Por qué Colo Colo necesitaba reforzar el aspecto anímico en la pretemporada 2026?

El cierre del 2025 dejó cicatrices evidentes. Más allá de los resultados, el quiebre fue interno. Hubo relaciones desgastadas, liderazgos debilitados y un clima que impactó directamente en el rendimiento del equipo.

Ortiz asumió que, antes de consolidar una idea de juego, era imprescindible recomponer la estructura emocional del grupo. La “Cacicatlón” aparece así como una herramienta para volver a conectar a un plantel que perdió confianza y cohesión en el año del centenario.

⚽ ¿Cómo se relaciona este trabajo grupal con el nuevo esquema futbolístico de Ortiz?

El cuerpo técnico proyecta un mediocampo con equilibrio y orden como base del nuevo Colo Colo. En esa línea, la dupla que integran Tomás Alarcón y Víctor Méndez asoma como eje central del funcionamiento, relegando a un segundo plano a referentes que perdieron protagonismo durante el proceso anterior.

El mensaje es claro: el rendimiento y la adaptación al modelo estarán por sobre el historial. La competencia interna será real y sostenida, tanto en lo físico como en lo táctico.

🔄 ¿Qué cambios tuvo el plantel de Colo Colo para la temporada 2026?

El verano trajo una renovación profunda. Llegaron Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, además del retorno de Jeyson Rojas tras su paso por Deportes La Serena. En paralelo, el club dejó partir a varios nombres importantes, reflejo del golpe que significó la última campaña.

Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Alexander Oroz no continuaron, mientras que Vicente Pizarro y Alan Saldivia fueron transferidos al extranjero. El foco ahora está puesto en cerrar un centrodelantero que cubra la salida de Salomón Rodríguez.

La pretemporada tendrá su primer gran test en Uruguay. Colo Colo disputará la Serie Río de la Plata como preparación directa para el inicio del Campeonato Nacional 2026.

El debut será ante Olimpia en el estadio Luis Franzini, luego enfrentará a Alianza Lima en el Parque Viera y cerrará frente a Peñarol en el Estadio Centenario. Más que los resultados, el cuerpo técnico buscará respuestas futbolísticas y señales claras de cohesión grupal.

