Daniel Castro sigue siendo jugador de Deportes Limache, pero su situación contractual entró en una etapa decisiva. La dirigencia del club fijó un plazo concreto para resolver si el delantero continúa en el plantel o si se abre una negociación definitiva para su salida en este mercado de pases.

El atacante viene de una temporada que lo posicionó como uno de los nombres más atractivos del fútbol chileno. Ese rendimiento activó sondeos desde clubes con mayor poder económico, entre ellos Colo Colo, aunque hasta ahora no existe ningún acuerdo cerrado.

⏱️ Viernes clave en el mercado para Daniel Castro

El presidente del club, César Villegas, confirmó que el futuro del delantero se resolverá en el corto plazo. En conversación con BolaVip Chile, explicó que mientras no exista un acuerdo formal, el jugador sigue siendo parte del plantel: “Daniel Castro está con nosotros. Si no hemos cerrado nada, sigue con nosotros. Por el momento no hay nada”, señaló el dirigente.

“De aquí al viernes en la mañana vamos a ver si Castro parte a Colo Colo, a Argentina o si se queda en Limache”, agregó, aunque hasta ahora no han habido novedades con respecto al futuro de Popín.

📊 Los números que sostienen su valoración

El interés por Castro tiene respaldo con sus números. Durante la temporada 2025 disputó 36 partidos oficiales entre Liga de Primera y Copa Chile, con 17 goles y tres asistencias en 2.708 minutos. Fue el principal referente ofensivo del equipo y uno de los jugadores más determinantes del torneo.

Limache ya rechazó una primera oferta cercana a los 250 mil dólares y espera una cifra que ronde los 700 mil para autorizar su salida. Hasta ahora, esa diferencia mantiene la operación sin avances.