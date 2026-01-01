Colo Colo comenzó el 2026 con un libreto claro. Dos refuerzos ya están confirmados, la pretemporada tiene fechas definidas y el cuerpo técnico estableció cuál es el siguiente paso para terminar de armar el plantel. En ese escenario, el mercado albo volvió a entrar en zona de tensión cuando una negociación que parecía avanzar se encontró con una señal inesperada desde fuera del Estadio Monumental.

El nombre en cuestión lleva semanas instalado en la órbita de Blanco y Negro, gusta en el cuerpo técnico y responde a una necesidad detectada desde el cierre del torneo pasado. Se trata de Daniel Popín Castro, figura de Deportes Limache en 2025, cuyo futuro volvió a quedar en el centro del debate luego de un mensaje público que obligó a recalcular la estrategia en Macul.

⚽ ¿Por qué Colo Colo busca con urgencia un delantero para el 2026?

La planificación deportiva es clara: Colo Colo considera prioritaria la llegada de un centrodelantero que eleve la competencia interna, aporte gol y entregue variantes reales en ataque. El diagnóstico es compartido entre dirigencia y cuerpo técnico: el equipo necesita más presencia en el área y mayor efectividad ofensiva.

En ese contexto, el mercado nacional aparece como una vía más accesible en términos económicos y de adaptación inmediata. Ahí es donde Popín Castro comenzó a ganar terreno de forma sostenida, por rendimiento, regularidad y conocimiento del medio.

🔍 ¿Qué dijo Deportes Limache sobre el futuro de Popín Castro?

Cuando el interés de Colo Colo empezó a tomar fuerza, desde Deportes Limache decidieron marcar posición. El presidente del club, César Villegas, fue directo al referirse públicamente a la situación del delantero, descartando avances concretos. “Dani está con nosotros. Fue presentado como parte del 2026, pero no hay nada cerrado con ningún club”, señaló en diálogo con Radio Cooperativa.

“Ahora pensamos en la Supercopa y la llave ante Coquimbo. Esperamos enfocados en dicha llave y en pasar a una posible final ante Católica o Huachipato”, complementó sobre lo que viene para el equipo. La declaración fue leída en Macul como una señal clara: Limache no tiene urgencia por vender y no está dispuesto a facilitar la salida de su principal figura sin que se cumplan sus condiciones.

💰 La cifra que hoy frena la llegada de Popín Castro a Colo Colo

El principal escollo está en lo económico. La primera propuesta presentada por Blanco y Negro fue considerada insuficiente y descartada rápidamente por el club dueño del pase. Mientras Colo Colo puso sobre la mesa una oferta cercana a US$250 mil más el pase de futbolistas, desde Limache la postura es mucho más firme:

💵 US$700 mil por el 80% de la carta. Esa diferencia explica por qué, pese al interés deportivo, la negociación hoy avanza con freno de mano puesto.

📊 Los números de Popín Castro que explican el interés de Colo Colo

El interés del Cacique no es casual. Durante la temporada 2025, Popín Castro fue una de las grandes figuras del torneo:

🧮 36 partidos jugados

⏱️ 2.708 minutos

⚽ 17 goles

🎯 3 asistencias

Fue clave en la permanencia de Deportes Limache y protagonista en la histórica campaña que llevó al club hasta la final de la Copa Chile.

🗣️ El consejo que empuja a Popín Castro a dar el salto

Desde el medio local, una voz autorizada se sumó al debate. El entrenador Jaime García analizó el momento del delantero y dejó un mensaje que resonó fuerte en el entorno albo:

“Creo que el jugador tiene que aprovechar el momento, el fútbol es de momentos. Tuvo un buen año, hizo goles importantes y respondió cuando el equipo lo necesitó”, dijo en diálogo con RedGol. Y remató con una advertencia clara: “El momento es de él. Tiene que hacerlo, porque el fútbol es muy rápido”.

🔄 ¿Colo Colo insiste por Popín Castro o activa un plan B?

Por ahora, en Macul no se bajan. Popín Castro sigue siendo una prioridad, pero el club no está dispuesto a romper su planificación financiera. Blanco y Negro evalúa fórmulas, alternativas y tiempos, mientras el mercado recién comienza a tomar forma. La señal desde Limache fue clara, la cifra está sobre la mesa y el ataque sigue siendo el gran rompecabezas del Cacique para el 2026.

⚪⚫ Colo Colo busca su tercer refuerzo para el 2026

🎯 El delantero es la prioridad absoluta del mercado

🔥 Popín Castro es el nombre que seduce en Macul

💰 Limache fija una cifra que hoy traba la operación

⏳ El interés sigue, pero el acuerdo aún no se destraba

