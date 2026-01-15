Colo Colo ha podido solventar en el presente mercado de pases el mal 2025 que tuvo a nivel económico, y es que a las ventas de Vicente Pizarro a Rosario Central y de Alan Saldivia a Vasco da Gama se suma un traspaso que para nada involucra directamente a los albos, pero sí les traerá beneficios a sus arcas por un impotante motivo.

Los movimientos de mercado se van dando alrededor de todo el mundo y un involucrado es el chileno Felipe Loyola, quien pasará de Independiente de Avellaneda al Pisa SC del fútbol italiano en lo que será su esperado salto al viejo continente, situación que desde el Cacique observan con especial atención.

🚨Felipe Loyola jugará en el Pisa.

*️⃣Independiente lo cede a préstamo por 6 meses con un cargo de €1.5M y una obligación de compra con objetivos sencillos de €5.5M por el 70%.

*️⃣Habrá una opción para adquirir el 30% restante en €4.250.000. #TratoHecho pic.twitter.com/PAEehltD7G — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 15, 2026

🔄 Colo Colo sonríe por el dinero que recibirá de una venta ajena

Durante las últimas horas el periodista César Luis Merlo detalló que el fichaje de Loyola en el Pisa se trata de un préstamo desde Independiente con un cargo de 1.5 millones de euros y una obligación de compra de 5.5 millones más por el 70% del pase del seleccionado chileno, además de que el club italiano tendrá la opción de adquirir el porcentaje restante de la carta por alrededor de otros 5 millones.

En total el traspaso del polifuncional jugador completaría un monto de aproximadamente 14 millones de euros, cifra descomunal y por la que el mayor beneficiado sería Huachipato, poseedor del 50% de los derechos de Loyola y que de materializarse la operación recibiría 4 millones de dólares, aunque no son los únicos que se alegran por todo esto.

Y es que en Colo Colo festejan también el trato entre Independiente y el Pisa. El hecho es que aunque en su momento los albos dejaron ir libre a Loyola podrán recibir un pedazo del dinero por su traspaso a Italia debido al mecanismo de solidaridad de la FIFA, algo por lo que de acuerdo a lo señalado en La Tercera al Popular le corresponde el 60% del 5% de toda la negociación, lo que equivale a que reciban poco más de 210 millones de pesos.

Así las cosas, en el Popular solo deben esperar a que se concrete la movida de Loyola hacia el fútbol italiano para recibir este dinero que seguramente no tenían en sus planes y les ayudará para compensar las pérdidas que tuvieron a lo largo del pasado año.