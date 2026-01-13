Felipe Loyola parecía tener listo su traspaso al Santos de Brasil, elenco que pretende construir una súper potencia en su plantel con el fin de conquistar la Copa Sudamericana 2026.

No obstante, en las últimas horas un equipo europeo se metió en la discusión y realizó una importante oferta que está a punto de cerrar el traspaso del chileno desde Independiente.

⚽🇮🇹 El equipo europeo que está a punto de llevarse a Felipe Loyola

Se trata del Pisa, elenco que milita en la Primera División de Italia, y que realizó un ofrecimiento de 7 millones de euros (más de 7.200 millones de pesos chilenos) por el 70 por ciento del pase de Felipe Loyola, según dio a conocer el periodista César Luis Merlo.

Además, hay una opción de compra de 4,5 millones de la misma moneda (más de 4.600 millones de pesos) por el 30 por ciento restante.

Esto es superior a los 6 millones de dólares (más de 5.300 millones de pesos chilenos) que ofreció el Santos por el 80 por ciento del pase de Loyola, además de que el Pisa ofrece al nacional jugar por primera vez en Europa.

🔴 Loyola deberá ayudar al Pisa a salvarse del descenso

La mala noticia es que el Pisa está peleando el descenso: se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones de la Serie A de Italia con 13 puntos, a cuatro del umbral de la salvación.

Le quedan 18 partidos (casi una rueda completa) para escapar de la zona roja de la mano del entrenador Alberto Gilardino, histórico exdelantero de la Selección Italiana, campeón del mundo en Alemania 2006.

💰 Huachipato y Colo Colo se frotan las manos por el traspaso de Felipe Loyola a Europa

Huachipato y Colo Colo también se verán beneficiados por esta transferencia de Felipe Loyola al Pisa de Italia (si es que se concreta).

En el caso de los Acereros, son dueños del 50 por ciento del pase de Loyola, por lo que se espera que reciban la mitad de los 7 millones de dólares por el 70 por ciento de la carta y quedan expectante a los posibles 4,5 millones por la parte restante del pase del jugador.

Colo Colo, en tanto, recibirá un monto por los derechos de formación del jugador. No es tanto como lo que ganará Huachipato, pero en este momento nada viene mal a las arcas del Cacique en el estadio Monumental.