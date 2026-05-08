Con el objetivo de evitar quedar prácticamente condenado a perder su estatus en la Serie A, Cremonese, ubicado en el puesto 18, espera evitar que el ya descendido Pisa lo arrastre aún más en la fecha 36 de este domingo en el Stadio Giovanni Zini.

El equipo local de Lombardía está a cuatro puntos de la salvación con tres partidos por jugar, y La Cremona buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas en este enfrentamiento para mejorar sus opciones de permanencia.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 36 Cremonese Sin Comenzar Stadio Giovanni Zini – Cremona Pisa

Previa del partido Cremonese vs Pisa

Cuando Marco Giampaolo consiguió una victoria en su primer partido de regreso en Cremonese, parecía que la decisión de reemplazar al especialista en descensos Davide Nicola por el técnico de 58 años daría resultado; sin embargo, el entusiasmo tras el triunfo 2-0 como visitante ante Parma el 21 de marzo duró poco.

Los Grigiorossi han conseguido solo un punto de los 15 disponibles en sus siguientes cinco partidos, destacando además que no lograron marcar en tres de ellos: perdieron 1-0 ante Cagliari y sufrieron una goleada 4-0 ante Napoli, con un empate sin goles frente a Torino entre medio.

Esos resultados los ubican en el puesto 18 de la tabla, a cuatro puntos de Lecce, que ha sumado cinco unidades en las últimas tres jornadas para superar a su rival lombardo en la lucha por no descender.

Tampoco hay demasiadas señales positivas de cara al cierre de temporada, ya que aquel triunfo sobre Parma es la única victoria del club en 18 partidos disputados desde el cambio de año, y los siete puntos conseguidos en 2026 igualan el peor registro junto al rival de este fin de semana.

Sin ganar ante sus hinchas desde la victoria de comienzos de diciembre sobre Lecce, el equipo de Giampaolo debe poner fin a esa pésima espera de cinco meses sin triunfos en Lombardía.

Cremonese vs Pisa / © Imago

Será interesante ver si Pisa se muestra competitivo este fin de semana, considerando su racha de tres victorias consecutivas en este enfrentamiento: triunfos por 3-1, 2-1 y 1-0.

Con el descenso desde la Serie A ya confirmado, la motivación de los Nerazzurri será puesta a prueba, especialmente porque han sufrido seis derrotas consecutivas desde que vencieron 3-1 a Cagliari hace casi dos meses.

Esa victoria fue la primera de Pisa en 2026, poniendo fin a una espera de cuatro meses tras vencer 1-0 al rival de este fin de semana en Toscana a comienzos de noviembre.

Otro factor que reduce las opciones de Pisa antes de esta visita a Lombardía es su actual racha sin goles como visitante desde que marcó dos tantos en la derrota 6-2 ante Inter de Milán en enero. Desde entonces, no ha anotado en cinco derrotas consecutivas fuera de casa: 1-0, 4-0, 5-0, 3-0 y 1-0 ante Fiorentina, Juventus, Como, Roma y Parma, respectivamente.

Todavía sin victorias como visitante en toda la temporada, con ocho empates en 17 partidos, Oscar Hiljemark espera aprovechar la buena racha de su equipo en este enfrentamiento para cortar esa espera y conseguir un resultado positivo ante el cuadro de Cremona.

Rendimiento en Serie A

Cremonese:

✅❌❌➖❌❌

Pisa:

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Noticias de los equipos

Cremonese vs Pisa / © Imago

Federico Baschirotto sufrió un problema muscular a los 21 minutos del partido ante Lazio en la última jornada, por lo que el defensor central de Cremonese queda descartado para este domingo.

Federico Bonazzoli anotó en la derrota 2-1 ante el club de la capital, cortando una racha de seis partidos sin goles de jugada para los locales.

El tanto del delantero lo llevó a ocho goles en liga esta temporada, tres más que Jamie Vardy, quien no marca desde su gol del 8 de enero ante Cagliari.

Stefano Moreo es el máximo goleador de Pisa con seis tantos, pero el jugador de 32 años no anota desde la victoria 3-1 sobre Cagliari en marzo, mientras que su último gol de jugada fue en la derrota 6-2 ante Inter a comienzos de 2026.

Los visitantes ya descendidos podrían no contar con Marius Marin, Matteo Tramoni y Daniel Denoon, todos con problemas físicos.

Posibles formaciones Cremonese vs Pisa

Cremonese:

Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Mussolini, Maleh, Grassi, Zerbin; Vardy, Bonazzoli

Pisa:

Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Vural, Akinsanmiro, Aebischer, Angora; Stojilkovic, Moreo

Pronóstico Cremonese vs Pisa

Nuestro pronóstico: Cremonese 1-0 Pisa

La desesperación de Cremonese podría ser decisiva ante un Pisa cuyo descenso ya fue confirmado hace tiempo y que ha mostrado enormes problemas como visitante durante gran parte de la campaña.

Considerando la necesidad de puntos del local y el pobre registro de Pisa fuera de casa, los Grigiorossi podrían imponerse en un duelo tenso por la mínima diferencia.

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