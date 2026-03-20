Pisa, escuadra en la que milita Felipe Loyola, visita este domingo a Como, en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, a partir de las 08:30 horas de Chile, con la misión de lograr su segunda victoria consecutiva en la Serie A.

El conjunto visitante viene de cortar una larga racha sin triunfos, mientras que Como pelea por meterse en puestos de Champions League.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 30 Como Sin Comenzar Stadio G. Sinigaglia – Como Pisa

Previa del partido Como vs Pisa

Pisa logró romper su racha de 17 partidos sin ganar al imponerse 3-1 a Cagliari, con una destacada actuación de su capitán Antonio Caracciolo, autor de dos goles.

Ni siquiera la expulsión de Rafiu Durosinmi en el primer tiempo afectó al equipo, que supo sostener la ventaja y ampliar el marcador antes de que Cagliari descontara.

A pesar de ese triunfo —apenas el segundo en toda la temporada—, Pisa sigue en el penúltimo lugar de la tabla con 18 puntos, igualado con Hellas Verona y a nueve unidades de la salvación.

Uno de sus mayores problemas ha sido el rendimiento como visitante: aún no gana fuera de casa en esta campaña y acumula 14 partidos sin triunfos, con ocho empates y seis derrotas. Si bien ha anotado 16 goles en esos encuentros, una cifra superior a varios equipos de la liga, su débil defensa —con 31 goles recibidos— ha sido determinante.

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Como, en cambio, llega en gran forma y con la confianza alta tras vencer 2-1 a Roma en la última jornada. El equipo dirigido por Cesc Fábregas suma 51 puntos y se ubica en plena lucha por clasificar a la Champions League, superando momentáneamente a la Roma y quedando por detrás de Juventus.

El triunfo ante los capitalinos extendió su racha invicta a seis partidos en todas las competiciones, con cinco de ellos en la Serie A. Desde su última derrota en casa ante Fiorentina, Como ha sumado 13 de los últimos 15 puntos disponibles, incluyendo triunfos destacados ante Juventus y Roma.

Si bien no ha destacado por mantener su arco en cero —recibiendo goles en cinco de sus últimos seis partidos—, su poder ofensivo ha sido clave para sostener su gran momento.

Rendimiento en Serie A de Como:

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Rendimiento de Como en todas las competiciones:

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Rendimiento en Serie A de Pisa:

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Noticias de los equipos

Como llega con plantel casi completo, teniendo como única baja a Jayden Addai para este encuentro. El equipo se apoyará en su poder ofensivo, liderado por Anastasios Douvikas y Nico Paz, quienes han marcado 10 y 9 goles respectivamente en la temporada.

Douvikas es uno de los máximos goleadores del torneo, solo por detrás de Lautaro Martínez, y ha sido clave en partidos decisivos.

Pisa, en cambio, presenta múltiples bajas entre lesiones y suspensiones: Rafiu Durosinmi y Michel Aebischer no estarán disponibles por sanción, mientras que Marius Marin, Simone Scuffet, Juan Cuadrado, Lorran, Isak Vural, Daniel Denoon y Arturo Calabresi siguen fuera. El peso ofensivo recaerá en Stefano Moreo, autor de seis goles en la temporada, cinco de ellos como visitante.

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Posibles formaciones Como vs Pisa

Probable XI de Como vs Pisa:

Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, De Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas

Probable XI de Pisa vs Como:

Nicolas; Coppola, Canestrelli, Caracciolo; Leris, Hojholt, Felipe Loyola, Angori; Tramoni; Moreo, Stojilkovic

Pronóstico Como vs Pisa de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Como 3-1 Pisa

Pese a la mejora reciente de Pisa, Como atraviesa un gran momento y no debería desaprovechar la oportunidad de seguir firme en la lucha por la Champions League. El poder ofensivo del equipo de Fábregas y su fortaleza como local deberían marcar la diferencia ante un rival que aún no logra consolidarse fuera de casa.