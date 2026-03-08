El futuro de Felipe Loyola acaba de dar un giro definitivo en términos financieros. Tras ingresar en el duelo ante la Juventus en Turín, el “Pipe” cumplió con la cuota de partidos estipulada en su contrato, lo que obliga al Pisa a ejecutar una millonaria compra obligatoria que sacude el mercado de pases en Italia, Argentina y Chile.

El ex Huachipato e Independiente alcanzó los cinco encuentros disputados en el Calcio, cifra que automáticamente gatilló la cláusula de transferencia definitiva. Bajo el mando del técnico Oscar Hiljemark, el nacional ha sumado 285 minutos y un gol (ante el AC Milan), consolidándose como uno de los activos más valiosos del club, que ahora deberá desembolsar una cifra récord para su realidad institucional.

¿Cuánto debe pagar el Pisa por la compra obligatoria de Felipe Loyola?

Con la activación de la cláusula en la Serie A, el Pisa está forzado a adquirir el 70% de la carta del jugador. La operación total asciende a los US$5,5 millones de dólares, monto que genera festejos en Avellaneda y Talcahuano, ya que el dinero se repartirá en partes iguales entre Independiente y Huachipato.

El plan de pago que deberá afrontar el cuadro italiano se divide en tres cuotas estratégicas:

Junio 2026: US$2 millones.

US$2 millones. Enero 2027: US$2 millones.

US$2 millones. Junio 2027: US$1,5 millones.

Además, el contrato estipula que el elenco italiano mantiene la primera prioridad para adquirir el 30% restante del pase por un monto cercano a los US$4 millones de dólares adicionales, lo que elevaría la inversión a niveles históricos para un club de la Toscana.

¿Qué pasará con Felipe Loyola tras la millonaria compra del Pisa?

A pesar de la gran noticia económica para los clubes dueños de su pase, el panorama deportivo del Pisa es complejo. Sin embargo, la compra obligatoria asegura que el club italiano sea el dueño total de los derechos federativos de Loyola.

Esto les permitirá, en caso de no mantener la categoría, negociar una posible venta a otro equipo de la Serie A o del extranjero —con el Bayern Munich acechando en el pasado— para recuperar la inversión realizada tras el cumplimiento de este hito reglamentario ante la “Vecchia Signora”.

En resumen

Felipe Loyola cumplió 5 partidos en Serie A y activó su compra obligatoria .

cumplió 5 partidos en y activó su . El Pisa deberá pagar US$5,5 millones por el 70% de su pase.

deberá pagar por el 70% de su pase. El dinero se dividirá en partes iguales entre Independiente y Huachipato .

y . El volante registra un gol en Italia y 285 minutos jugados desde enero.

jugados desde enero. El pago se completará en tres cuotas hasta mediados de 2027.

¿Crees que Felipe Loyola vale los US$5,5 millones o el Pisa está arriesgando demasiado con su compra? Sigue toda la legión chilena en Europa en AlAireLibre.cl.