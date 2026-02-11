Felipe Loyola es uno de los chilenos más destacados en el exterior. El ex Huachipato brilló en Independiente, donde se convirtió en una pieza clave del equipo argentino.

Sus grandes actuaciones en el elenco de Avellaneda provocaron que su nombre fuera uno de los protagonistas del mercado de pases e incluso se rumoreó con que grandes equipos europeos se interesaron en él.

Finalmente, el polifuncional jugador de 25 años arribó a la Serie A de Italia, donde se convirtió en jugador del Pisa. Sin embargo, en las últimas horas rompió el silencio y se refirió a la información que lo vinculó con el Bayern Múnich.

😯 Felipe Loyola sale al paso de los rumores que lo vincularon al Bayern Múnich

El salto de Felipe Loyola al fútbol europeo dio mucho de qué hablar, puesto que antes de que se oficializara su arribo a Italia, se especuló con un supuesto interés del Bayern Múnich. Incluso se dijo que el elenco alemán estaba dispuesto a pagar los 20 millones de euros de su cláusula de salida.

Sin embargo, fue el propio jugador formado en Colo Colo quien aclaró esta situación. “La posibilidad de llegar al Bayern Múnich no existió. Sí hubo conversaciones de interés, pero la posibilidad de yo haber elegido ir o no, no estuvo. La oferta concreta no llegó”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, el futbolista nacional dejó atrás esta idea y está enfocado en el Pisa. “El entrenador desde que llegó ha estado intentando entregarnos la idea que nos propone, como él quiere que juguemos”, indicó.

“A mí particularmente me está pidiendo que junto a los demás mediocampistas nos hagamos cargo de la pelota, que pase por nosotros, que seamos parte importante de la generación de juego del equipo y la verdad es que me siento bastante cómodo con lo que me ha dicho hasta ahora”, sentenció.

⚽ Los números de Felipe Loyola

A lo largo de su carrera, Felipe Loyola ha vestido las camisetas de Arturo Fernández Vial, Huachipato, Independiente y Pisa, donde ha jugado un total de 10.750 minutos en 134 partidos, donde ha anotado 19 goles y entregado 11 asistencias.

