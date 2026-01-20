Felipe Loyola se fue de Independiente cuando estaba afirmado. No en baja ni empujado por el contexto. Esa es la principal lectura que deja su salida: el club eligió el momento y ejecutó la venta con el jugador en plenitud.

El chileno había logrado algo poco habitual en Avellaneda en el último tiempo: continuidad. Se adueñó del carril derecho, fue titular sostenido y respondió incluso cuando el equipo no encontraba regularidad. Ese escenario elevó su valor y terminó marcando el timing del traspaso e Independiente entendió que estirar el ciclo podía jugar en contra.

⚽ Felipe Loyola no fue una venta apurada

El club confirmó un ingreso inicial de 1,3 millones de euros, con bonos adicionales ligados a objetivos. Pero el punto clave del acuerdo está en lo que viene después: cláusulas que permiten aumentar el monto total si el chileno logra continuidad en Europa.

Independiente protegió su porcentaje del pase y aseguró proyección económica sin desprenderse del jugador en condiciones desfavorables. Una jugada que mezcla necesidad de caja con lectura futbolística. Desde lo deportivo, la salida deja un vacío evidente. Loyola ofrecía recorrido, intensidad y presencia ofensiva, atributos que no abundaron en el plantel.

🔴 Una despedida coherente con su proceso

El propio Loyola dejó pistas sobre cómo entiende esta etapa. En su mensaje de despedida agradeció el respaldo del club y de la gente: “Hoy culmino esta etapa con la sensación de querer seguir creciendo aún más como jugador y como persona”, escribió.

También recordó el vínculo con la tribuna y el cariño recibido en el Libertadores de América, señales de que su paso por Avellaneda no fue de tránsito rápido, sino de construcción.