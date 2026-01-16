El chileno Felipe Loyola dará su anhelado salto al fútbol europeo luego de que se confirmara su traspaso desde Independiente al Pisa SC del fútbol italiano, una movida que pilla al seleccionado nacional después de un año y medio siendo de los jugadores más importantes junto al Rojo de Avellaneda.

Loyola fichará por el Pisa en un préstamo de seis meses aunque con obligación de compra, negociación que podría completarse en una cifra de aproximadamente 13 millones de euros, cifra pocas veces vista para un futbolista chileno, por lo que el polifuncional jugador tuvo palabras al respecto e hizo un descargo sobre la valorización al jugador criollo.

🗣️ Loyola pide valorizar la carrera del futbolista chileno actual

A la espera que se concretara la negociación entre Independiente y el Pisa SC, Loyola se encontraba realizando la pretemporada junto al Rojo en Uruguay, instancia en la que aprovechó de despedirse del club y abordar este nuevo desafío que se le presenta.

En diálogo con ESPN, el ex Huachipato entregó sus primeras sensaciones mencionando que: “Estoy contento por este pasito. Cuando llegué a Independiente, vine con el objetivo de seguir creciendo. Siempre voy en búsqueda de crecimiento; es un paso que doy con muchas ganas. Tengo hambre de mostrar el jugador que soy”.

“El objetivo es crecer como jugador y valorizar al jugador chileno, que hoy en día siento que no se valora“, se descargó “Pipe” sobre el trato que se tiene hacia el jugador nacional que seguramente se encuentra haciendo carrera en el exterior.

⚽ ¿Cuándo podría jugar Felipe Loyola en el Pisa SC?

Mientras se espera que el Pisa SC oficialice la llegada de Loyola, el chileno deberá esperar a unos días más para al menos ser convocado con uno de los elencos que se encuentra luchando por la permanencia en la Serie A italiana esta temporada.

Los “Torri” enfrentarán este mismo viernes a Atalanta por la Fecha 21 del certamen, por lo que la primera aparición de Loyola podría quedar para el próximo 23 de enero cuando visiten a Inter de Milán en el Giuseppe Meazza.