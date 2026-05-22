Cerrando un par de campañas decepcionantes, Lazio y Pisa disputarán su último partido de la Serie A 2025-26 cuando se enfrenten este sábado en el Stadio Olimpico.

Mientras los locales quedaron estancados en la mitad de la tabla y recientemente perdieron la final de la Coppa Italia, sus rivales toscanos regresarán directamente a la segunda categoría del fútbol italiano.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 38 Lazio Sin Comenzar Stadio Olimpico, Rome – Rome Pisa

Previa del partido Lazio vs Pisa

La temporada de liga de Lazio ha sido una enorme decepción, y todavía podría caer fuera de la mitad superior de la tabla, con Udinese y Sassuolo acechando por debajo antes de la última jornada.

Condenado a quedarse fuera de Europa por segundo año consecutivo, el malestar constante dentro del club y en las tribunas ha convertido los partidos como local en una especie de calvario.

De hecho, las últimas dos derrotas de los Biancocelesti ocurrieron en Roma: primero ante Inter de Milán en la final de copa, y luego frente a su feroz rival de ciudad, Roma.

Días después de ver al Inter celebrar el título de la Coppa Italia en el Stadio Olimpico, el equipo de Maurizio Sarri cayó 2-0 en el Derby della Capitale.

Recibir un gol de cabeza a cada lado del descanso les dejó pocas opciones de rescatar algo de un clásico habitualmente intenso, mientras que el equipo no ha logrado anotar en 17 partidos de liga esta temporada: el peor registro del club en este siglo.

Tras perder sus últimos tres partidos por un marcador global de 7-0, Lazio no terminará más arriba del noveno lugar. Han pasado 12 años desde la última vez que acabó tan abajo en la clasificación.

Como dato revelador, el equipo de Sarri ni siquiera pudo vencer al colista Pisa en el partido de la primera rueda, cuando igualó 0-0 en el Cetilar Arena en octubre.

Pronóstico Lazio vs Pisa / © Imago

Hundido en el fondo de la tabla, Pisa se prepara para disputar su último partido en la máxima categoría antes de volver a la Serie B.

Nunca estuvo realmente en la pelea por mantenerse —tras regresar a la élite italiana después de tres décadas de ausencia— y el club toscano parece despedirse sin mayor resistencia.

Los Nerazzurri han perdido sus últimos ocho partidos, recibiendo 20 goles en ese tramo, y la derrota 3-0 como local ante Napoli la semana pasada los dejó con apenas 18 puntos en 37 encuentros.

Con solo cuatro puntos sumados desde el inicio de febrero, Pisa tiene el peor registro entre las cinco grandes ligas europeas durante ese período.

Es justo decir que el nombramiento de Oscar Hiljemark a mitad de temporada no ha sido un éxito, y todavía existen dudas sobre si será él quien encabece la búsqueda del ascenso la próxima campaña.

Rendimiento en Serie A

Lazio:

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Lazio, todas las competiciones:

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Pisa:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Lazio vs Pisa / © Imago

Como los arqueros de Lazio, Ivan Provedel y Edoardo Motta, están descartados por lesión, el tercer arquero Alessio Furlanetto deberá reemplazarlos nuevamente, después de debutar en el clásico.

Además, Nicolo Rovella deberá cumplir una suspensión por la tarjeta roja recibida ante Roma, mientras que los titulares habituales Kenneth Taylor y Nuno Tavares también están suspendidos.

Patric y el capitán Mattia Zaccagni deberán someterse a pruebas físicas, y la única buena noticia para Sarri es que el defensor clave Alessio Romagnoli puede regresar tras cumplir una suspensión.

Todavía sin haber reemplazado adecuadamente a Taty Castellanos —quien dejó a los Biancocelesti en enero— cualquiera entre Tijjani Noslin, Daniel Maldini, Boulaye Dia o Petar Ratkov podría aparecer en ataque.

El veterano delantero Pedro está preparado para iniciar su último partido con el club y podría ser utilizado como falso nueve. Su compañero de banda Gustav Isaksen es el máximo goleador de Lazio en liga, con una modesta cifra de cinco tantos.

Mientras tanto, Mehdi Leris y Matteo Tramoni son los únicos dos jugadores de Pisa que registran varios goles y varias asistencias. Stefano Moreo es su máximo goleador en Serie A, con seis.

Aunque Rosen Bozhinov y Felipe Loyola pueden regresar tras cumplir suspensión, Antonio Caracciolo queda ahora fuera por motivos disciplinarios, después de recibir su décima tarjeta amarilla de la temporada.

Francesco Coppola y Daniel Denoon siguen no disponibles por lesión, mientras que Tramoni ha estado lidiando con un problema muscular.

Posibles formaciones Lazio vs Pisa

Lazio:

Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Pedro

Pisa:

Semper; Bozhinov, Canestrelli, Calabresi; Leris, Hojolt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Stojilkovic, Moreo

Pronóstico Lazio vs Pisa

Nuestro pronóstico: Lazio 2-0 Pisa

Incluso en medio de un boicot de hinchas y una racha terrible de resultados, Lazio seguramente puede imponerse al colista Pisa, que nunca pareció realmente cerca de mantenerse en su primera temporada en la máxima categoría en 34 años.

Los locales también podrían estar despidiendo a su cuestionado entrenador, por lo que estarán motivados para darle a Sarri una buena salida.

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