Con sus opciones de terminar en el top 4 pendiendo de un hilo, Roma intentará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Pisa este viernes, a partir de las 14:45 en Chile.

Los Giallorossi han perdido tres de sus últimos cuatro partidos en la Serie A y ven cómo se les escapa la clasificación a la Champions League, mientras que su rival -que defiende Felipe Loyola– lucha por evitar el descenso.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 32 Roma Sin Comenzar Stadio Olimpico, Rome – Rome Pisa

Previa del partido Roma vs Pisa

Desde inicios de marzo, Roma ha sumado apenas cuatro puntos en cinco partidos de liga, lo que permitió que Como y Juventus se escaparan en la lucha por puestos europeos.

De manera poco habitual, los Giallorossi han recibido 12 goles en ese periodo, la misma cantidad que habían encajado entre noviembre y febrero, tras caer goleados por 5-0 ante Inter de Milán en su último partido.

El equipo de Gian Piero Gasperini comenzó perdiendo desde el primer minuto en San Siro y terminó siendo ampliamente superado por uno de los favoritos al Scudetto, manteniendo además su mal rendimiento como visitante.

Actualmente en el sexto lugar de la tabla, Roma está a cuatro puntos del cuarto puesto que ocupa Como, con siete jornadas aún por disputarse, mientras que Juventus se ubica entre ambos.

Atalanta, en el séptimo puesto, está solo a un punto, por lo que cualquier nuevo tropiezo podría ser determinante. Tras quedar eliminado de la Europa League ante Bologna, el club capitalino aún no tiene asegurada su presencia en competiciones europeas para la próxima temporada.

En ese contexto, Roma buscará hacerse fuerte en casa, donde ha ganado 10 de sus 15 partidos en esta Serie A y no pierde en el Stadio Olimpico desde diciembre.

La victoria será prácticamente obligatoria este fin de semana, considerando que luego deberá enfrentar un calendario exigente: aún debe medirse ante Atalanta y Fiorentina, además de Bologna y su clásico rival Lazio.

Pronóstico Roma vs Pisa / © Imago

A lo largo de la historia, Pisa ha ganado solo dos de sus 10 enfrentamientos en la máxima categoría ante Roma, siendo el más reciente una derrota 1-0 como local en agosto pasado.

El optimismo inicial de la temporada se desmoronó rápidamente tras una racha de 17 partidos sin ganar, de la cual el equipo nunca logró recuperarse.

Luego de caer 1-0 ante Torino en su último partido, los Nerazzurri se ubican últimos en la tabla con 18 puntos, a nueve de la salvación con siete fechas restantes.

Pisa ha ganado solo dos partidos en toda la temporada, y el cambio de entrenador a mitad de campaña no generó impacto: desde la llegada de Oscar Hiljemark en febrero, el equipo suma apenas una victoria en ocho encuentros.

El club toscano tampoco muestra reacción ofensiva: no ha marcado en cinco de sus últimos siete partidos y, desde la llegada de su nuevo DT, es el único equipo que no ha anotado como visitante.

Además, Pisa llega a este partido con una racha de 15 encuentros sin ganar fuera de casa, y cualquier resultado que no sea una sorpresa lo dejará aún más cerca del descenso.

Rendimiento de Roma en Serie A:

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Rendimiento de Roma en todas las competiciones:

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Rendimiento de Pisa en Serie A:

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Noticias de los equipos

Tras recibir tres goles en 12 minutos durante el segundo tiempo ante Inter, Roma podría realizar cambios en su formación este viernes, considerando que Gianluca Mancini está descartado por una lesión en el aductor.

El defensor italiano se suma a una lista importante de bajas que incluye a los delanteros Paulo Dybala, Artem Dovbyk y Evan Ferguson, aunque el mediocampista Manu Koné y el carrilero brasileño Wesley están cerca de regresar.

Luego de anotar un gol en los descuentos el pasado domingo, el ex capitán Lorenzo Pellegrini está a un tanto de alcanzar los 50 goles en Serie A, logro que podría conseguir en su partido número 300 en la máxima categoría.

Ante la falta de alternativas, Donyell Malen difícilmente tendrá descanso. Desde su llegada en enero, el delantero neerlandés es el máximo goleador de la Serie A en ese periodo con siete tantos, además de liderar en remates.

En Pisa, el principal referente ofensivo es Stefano Moreo, autor de seis goles, mientras que Matteo Tramoni ha participado en tres tantos en sus últimas cuatro salidas como visitante.

El equipo visitante sigue sin contar con Daniel Denoon, Marius Marin e Isak Vural por lesión, aunque el experimentado Juan Cuadrado regresó al banco en la última jornada.

Tras cumplir una suspensión de dos partidos, Rafiu Durosinmi está disponible nuevamente, lo que podría generar competencia en ataque.

Pronóstico Roma vs Pisa / © Imago

Posibles formaciones Roma vs Pisa

Probable XI de Roma vs Pisa:

Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Malen

Probable XI de Pisa vs Roma:

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojolt, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Tramoni; Durosinmi

Pronóstico Roma vs Pisa de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Roma 2-0 Pisa

Roma ha comenzado a mostrar fragilidades defensivas tras ser uno de los equipos más sólidos de Italia durante meses, pero un tropiezo como local ante Pisa parece muy poco probable.

Con la necesidad de seguir soñando con el top 4, los Giallorossi tienen una gran oportunidad de sumar tres puntos ante un rival en crisis.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.