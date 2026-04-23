Sabiendo que el descenso podría confirmarse si pierde este fin de semana, Pisa visitará a Parma en el Stadio Tardini este sábado.

Mientras los Nerazzurri están cerca de perder la categoría, los locales han logrado alejarse del peligro y están a un paso de asegurar su permanencia.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 34 Parma Calcio 1913 Sin Comenzar Stadio Ennio Tardini – Parma Pisa

Previa del partido Parma vs Pisa

A un paso de regresar rápidamente a la Serie B, Pisa dejó escapar una ventaja clave en su último partido ante Genoa, cayendo nuevamente como local.

Aunque Simone Canestrelli había adelantado a su equipo, los goles recibidos antes y después del descanso terminaron condenando al conjunto toscano, que ahora está a 10 puntos de la salvación con cinco fechas por jugar.

Como consecuencia, podría descender este mismo fin de semana si pierde y Cremonese y Lecce suman puntos.

Prácticamente sentenciado, Pisa ha perdido sus últimos cuatro partidos en Serie A, marcando apenas un gol, y es el equipo con menos triunfos en las cinco grandes ligas europeas esta temporada.

Este sábado buscará su tercera victoria en una campaña 2025-26 muy pobre, en medio de rumores sobre la posible salida del entrenador Oscar Hiljemark.

Desde la llegada del técnico sueco en febrero, el equipo no ha mostrado mejoras, por lo que el tiempo se agota tanto para el club como para su DT.

Pronóstico Parma vs Pisa / © Imago

Por su parte, Parma ha logrado despegarse de la zona de descenso en las últimas semanas, perdiendo solo dos de sus últimos 10 partidos de liga.

Prácticamente asegurando su continuidad en la Serie A, dio otro paso importante al vencer a Udinese gracias al primer gol de Nesta Elphege con el club.

Parma suma 39 puntos tras 33 jornadas, su mejor registro a estas alturas desde 2020.

La permanencia podría confirmarse precisamente ante Pisa, repitiendo el triunfo 1-0 que lograron en el partido de ida en diciembre.

Sin embargo, sus 24 goles en liga reflejan limitaciones ofensivas, y solo tres de sus victorias han sido como local.

Rendimiento en Serie A

Parma:

🤝 ❌ ❌ 🤝 🤝 ✅

Pisa:

❌ ✅ ❌ ❌ ❌ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Parma vs Pisa / © Imago

Pisa podría recuperar a Mehdi Leris tras una lesión en el tobillo, aunque Marius Marin y Daniel Denoon seguirán ausentes.

Stefano Moreo, máximo goleador con seis tantos, ha sido acompañado por Matteo Tramoni en ataque, mientras que Henrik Meister y Rafiu Durosinmi luchan por un lugar en el once.

En defensa, Simone Canestrelli seguirá liderando una línea que lo ha tenido como el jugador con más partidos y minutos del equipo esta temporada.

En Parma, el delantero Mateo Pellegrino salió lesionado ante Udinese, pero se espera que esté disponible para este partido.

Gabriel Strefezza podría acompañarlo en ataque, tras participar en goles en sus últimas dos apariciones.

Las únicas bajas confirmadas son Matija Frigan y Benjamin Cremaschi.

Posibles formaciones Parma vs Pisa

Parma:

Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabe, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino

Pisa:

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojolt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo

Pronóstico Parma vs Pisa

Nuestro pronóstico: Parma 1-1 Pisa

Se espera un partido de pocos goles, ya que ninguno de los dos equipos destaca por su capacidad ofensiva.

Parma podría relajarse tras alejarse del descenso, lo que podría permitirle a Pisa rescatar un punto.

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