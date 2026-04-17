Con todo encaminado para regresar rápidamente a la segunda división, Pisa continuará una lucha por la permanencia que parece inútil cuando reciba a Genoa este domingo.

El club toscano se acercó aún más a la zona de descenso tras caer ante Roma en su último partido, mientras que el Grifone reforzó sus opciones de salvación con una victoria clave como local.

Serie A – 2025/2026 33E Journée Pisa Pas commencé Stadio Romeo Anconetani – Pisa Génova

Previa del partido Pisa vs Genoa

De regreso en la élite tras más de tres décadas, Pisa nunca logró recuperarse de una racha negativa de 17 partidos sin ganar en liga.

El subcampeón de la Serie B la temporada pasada está ahora a nueve puntos de la salvación con seis fechas por jugar, luego de caer 3-0 ante Roma en el Stadio Olimpico, con un triplete de Donyell Malen.

Promediando solo 0.6 puntos por partido, los Nerazzurri no han mostrado mejoras tras el cambio de entrenador a mitad de temporada: Oscar Hiljemark, nombrado en febrero, suma apenas una victoria en nueve encuentros.

De hecho, el club toscano parece encaminado al descenso sin reacción, sin marcar goles en seis de sus últimos ocho partidos.

Hiljemark —quien disputó 46 partidos de Serie A con Genoa como jugador— se está quedando sin tiempo para revertir la situación, y necesitará un pequeño milagro para mantener a Pisa en la categoría.

Antes de recibir al Grifone, Pisa suma solo dos triunfos en 16 partidos como local esta temporada, con apenas siete goles anotados.

Pronóstico Pisa vs Genoa / © Imago

Aunque la mayoría de los antecedentes se remontan a décadas atrás, Genoa no ha perdido ninguno de sus últimos siete enfrentamientos en Serie A ante Pisa, incluyendo un empate 1-1 en enero.

Mientras los locales parecen destinados a la Serie B, el equipo ligur ha trabajado para alejarse del descenso, ampliando su ventaja a nueve puntos tras vencer a Sassuolo la semana pasada.

Un golazo de Ruslan Malinovskyi y un tanto tardío de Caleb Ekuban aseguraron la victoria en el Stadio Ferraris, en un partido donde ambos equipos terminaron con 10 jugadores tras un altercado en el túnel durante el entretiempo.

Desde la llegada de Daniele De Rossi como entrenador, Genoa ha sumado 30 puntos en 22 partidos, lo que representa el octavo mejor rendimiento en Serie A durante ese periodo.

El Grifone también ha mostrado poder ofensivo, registrando 94 remates a puerta desde la llegada de De Rossi, ubicándose séptimo en esa estadística.

Sin embargo, antes de este viaje a Toscana —donde un triunfo prácticamente aseguraría la permanencia—, Genoa no ha logrado marcar en cuatro de sus últimos seis partidos como visitante.

Rendimiento en Serie A

Pisa:

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Genoa:

❌ ✅ ✅ ❌ ❌ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Pisa vs Genoa / © Imago

Pisa sigue sin contar con el lesionado de larga duración Daniel Denoon, aunque Marius Marin podría regresar este fin de semana, dejando a Hiljemark con un plantel casi completo.

Juan Cuadrado y Calvin Stengs aún no están al 100% físicamente, pero ambos podrían estar disponibles en el banco.

El máximo goleador del equipo, Stefano Moreo (seis tantos), lideró el ataque ante Roma, acompañado por Matteo Tramoni, aunque Rafiu Durosinmi podría volver a la titularidad.

En Genoa, Lorenzo Colombo será el referente ofensivo, tras haber anotado en el duelo de ida en enero. Con seis goles en la temporada, está a uno de igualar su mejor registro en una campaña de Serie A.

Tras una pelea en el entretiempo con Domenico Berardi el pasado domingo, Mikael Ellertsson deberá cumplir suspensión, y De Rossi también perderá a dos mediocampistas clave.

Ruslan Malinovskyi y Morten Frendrup están suspendidos por acumulación de tarjetas, sumándose al lesionado Maxwel Cornet.

Si supera molestias físicas, Brooke Norton-Cuffy podría reemplazar a Ellertsson.

Posibles formaciones Pisa vs Genoa

Pisa:

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojolt, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi

Genoa:

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo

Pronóstico Pisa vs Genoa

Nuestro pronóstico: Pisa 1-2 Genoa

Pisa debería encontrar el gol ante un rival ofensivo, pero eso podría no ser suficiente para sumar puntos.

Con mayor confianza y libertad en su juego, Genoa tiene argumentos para lograr una segunda victoria consecutiva que prácticamente asegure su permanencia.

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