Sin una victoria sobre Napoli en cuatro décadas, el descendido Pisa recibe al destronado campeón de la Serie A en la penúltima fecha de este domingo.

Después de tanta incertidumbre en torno a los partidos de este fin de semana, el equipo de Antonio Conte viaja a la región de Toscana para su duelo de la madrugada, con el objetivo de asegurar la clasificación a la Champions League.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 37 Pisa Sin Comenzar Stadio Romeo Anconetani – Pisa SSC Nápoles

Previa del partido Pisa vs Napoli

Con el descenso confirmado, a Pisa siempre se le daban pocas opciones de derrotar a un Cremonese ubicado antepenúltimo y peleando por mantenerse en la máxima categoría.

Y así terminó ocurriendo, incluso si el equipo de Oscar Hiljemark perdió la disciplina, con Rosen Bozhinov y Felipe Loyola expulsados en la derrota 3-0 en Lombardía.

De regreso en casa para su último partido como local de la temporada, los anfitriones enfrentan otro desafío cuesta arriba ante los antiguos dueños del Scudetto.

Se puede entender que los hinchas no estén demasiado ilusionados con el partido del domingo, después de ver a su equipo sufrir siete derrotas consecutivas por un marcador global de 17-2.

Más deprimente aún para los Nerazzurri es su racha sin triunfos en este enfrentamiento, ya que su última victoria sobre el rival de Nápoles fue en enero de 1986.

Pronóstico Pisa vs Napoli / © Imago

El equipo de Conte viaja a Toscana buscando extender su racha invicta de 40 años en este cruce, que abarca 12 partidos, 10 de ellos con victoria.

Sin embargo, el Partenopei corre el riesgo de ver cómo su temporada se apaga, con la derrota 3-2 de la semana pasada ante Bologna como una señal bastante clara, considerando que los Rossoblu no ganaban en cuatro partidos en todas las competiciones —sin marcar en ninguno de ellos— hasta que vencieron a los Azzurri en el Maradona.

Napoli, que no perdía un partido de liga en Nápoles desde diciembre de 2024, ahora ha sufrido dos derrotas como local en sus últimos tres encuentros, siendo el 4-0 sobre el complicado Cremonese su único triunfo.

Viajar a Pisa le ofrece la posibilidad de recuperarse, considerando la menor motivación y la pésima racha del local, además de la necesidad del Partenopei de ganar para asegurar potencialmente su lugar en el top cuatro.

Aunque el equipo ubicado en el segundo lugar —actualmente con 70 puntos— entra a las dos últimas fechas todavía con riesgo de salir de los puestos de Champions League, sumar el máximo de puntos ante Pisa asegurará su participación en la máxima competición europea de clubes, ya que tiene ventaja en el historial directo sobre Roma, quinto con 67 puntos.

Rendimiento en Serie A

Pisa:

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Napoli:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Pisa vs Napoli / © Imago

Bozhinov y Loyola están suspendidos en el equipo local tras recibir tarjetas rojas ante Cremonese, mientras que Matteo Tramoni, Calvin Stengs, Francesco Coppola y Daniel Denoon probablemente estarán fuera por lesión.

Los últimos dos goles de Pisa fueron anotados por Simone Canestrelli y Mehdi Leris, defensor central derecho y carrilero derecho respectivamente, lo que evidencia los problemas ofensivos del equipo local.

Aunque Stefano Moreo sigue siendo el máximo goleador del equipo con seis goles en liga, su último tanto de cualquier tipo fue un penal en la victoria de marzo ante Cagliari, hace siete partidos, y el delantero no marca de jugada desde su doblete en enero en la derrota 6-2 ante Inter de Milán.

Será revisado el problema ocular que dejó fuera a Kevin De Bruyne ante Bologna, pero David Neres y Romelu Lukaku podrían ausentarse mientras se recuperan de lesiones en el tobillo y la cadera.

Matteo Politano se perderá el partido del domingo tras ser amonestado la semana pasada, lo que significa que Conte hará un cambio como carrilero derecho o ajustará el sistema ante el equipo descendido.

Aunque Rasmus Hojlund y Scott McTominay lideran la tabla de goleadores de Napoli, Hojlund no ha marcado en seis partidos de liga —aunque dio dos asistencias en ese período— y el internacional escocés se ha quedado sin anotar en dos encuentros consecutivos.

El fichaje de invierno Alisson Santos ha marcado en dos de sus últimos tres partidos de liga, duplicando su cuenta en la Serie A desde su llegada a préstamo desde Sporting de Lisboa. Sin embargo, sus cuatro goles fueron en el Maradona y buscará su primer tanto como visitante con el Partenopei.

Posibles formaciones Pisa vs Napoli

Pisa:

Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Stojilkovic, Moreo

Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Giovane, Santos; Hojlund

Pronóstico Pisa vs Napoli

Nuestro pronóstico: Pisa 0-2 Napoli

El ambiente puede ser de decepción en el vestuario de Napoli, pero vencer a un Pisa desmotivado es la expectativa mínima para los visitantes, que llegan fuera de forma.

Con el triunfo asegurando la clasificación a la Champions League para el equipo de Conte, deberían recibir con agrado la posibilidad de enfrentar a un rival que ya no tiene nada por jugar en la penúltima fecha del domingo.

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