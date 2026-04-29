Sabiendo que el descenso se confirmaría si pierden el viernes, a partir de las 14:45 de Chile, Pisa debe vencer a su rival directo Lecce para prolongar su lucha por la permanencia en la Serie A al menos por unos días más.

Condenados en cualquier caso, los Nerazzurri descenderán matemáticamente si caen en el Cetilar Arena; mientras tanto, sus visitantes tienen una opción más realista de mantenerse en la categoría.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 35 Pisa Sin Comenzar Stadio Romeo Anconetani – Pisa Lecce

Previa del partido Pisa vs Lecce

Tras caer por un gol en los minutos finales ante Parma la semana pasada, Pisa sigue último en la tabla de la Serie A, necesitando un pequeño milagro para evitar el descenso.

Incluso si el club toscano logra superar a Lecce en este duelo crucial del viernes, igualmente descendería directamente a la Serie B si Cremonese vence a Lazio el lunes.

Así, tras regresar a la élite italiana después de tres décadas, los Nerazzurri están ahora frente a su sexto descenso en ocho campañas en la máxima categoría, incluyendo las dos últimas: 1988-89 y 1990-91.

El equipo de Oscar Hiljemark ha perdido recientemente sus últimos cinco partidos, anotando apenas un gol, y ningún equipo en las cinco grandes ligas de Europa ha ganado menos veces esta temporada.

Tras asumir un plantel en dificultades, el técnico ha tenido poco impacto desde su llegada en febrero, y Pisa ha conseguido solo dos victorias en 17 partidos como local.

Todo esto los deja obligados a sumar el máximo de puntos en las cuatro jornadas restantes, aunque incluso ese improbable escenario podría no ser suficiente para salvarse.

Pronóstico Pisa vs Lecce / © Imago

En contraste, las opciones de permanencia de Lecce dependen de sí mismos, ya que su objetivo de mantenerse por quinto año consecutivo en la Serie A entra en su fase decisiva.

En una cerrada lucha con el 18° Cremonese, los Salentini se ubican justo por encima de la zona de descenso tras sumar un valioso punto en el duelo de alto riesgo ante Hellas Verona la semana pasada.

Aunque no lograron vencer a uno de los tres equipos que están por debajo en la tabla, el empate 0-0 en el Estadio Bentegodi significa que Lecce solo necesita igualar los resultados de Cremonese en las últimas cuatro jornadas.

Sin embargo, eso puede ser más difícil de lo que parece, ya que el equipo de Eusebio Di Francesco ha sumado apenas dos puntos en sus últimos seis partidos, anotando solo dos goles.

De hecho, solo han marcado 10 goles en jugadas abiertas en toda la temporada; sin un goleador fijo, sus últimos ocho tantos en Serie A han sido anotados por jugadores distintos.

En esa lista aparece el delantero serbio Nikola Stulic, quien marcó el gol del triunfo cuando Pisa visitó el Via del Mare en diciembre —una repetición de ese escenario esta semana aliviaría la tensión de los hinchas del Giallorossi.

Rendimiento en Serie A

Pisa:

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Lecce:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Pisa vs Lecce / © Imago

Mientras Matteo Tramoni, Marius Marin y Daniel Denoon seguirán ausentes, Pisa podría recuperar al delantero nigeriano Rafiu Durosinmi.

Tras quedar fuera en la derrota ante Parma, el atacante competirá con Filip Stojilkovic y Henrik Meister para acompañar al máximo goleador del equipo, Stefano Moreo (seis goles).

En defensa, Arturo Calabresi fue relegado por Rosen Bozhinov en el último partido, pero Hiljemark podría revertir ese cambio este fin de semana.

Por su parte, Lecce reincorporará a Tiago Gabriel directamente al once titular tras cumplir su suspensión.

Medon Berisha, Kialonda Gaspar y Sadik Fofana siguen fuera por lesión, mientras que el extremo Riccardo Sottil continúa con molestias en la espalda.

Como noticia positiva, el jugador del Milan cedido Francesco Camarda ya regresó tras una larga inactividad, y Santiago Pierotti volvió a entrenar con normalidad tras un problema muscular menor.

Posibles formaciones Pisa vs Lecce

Pisa:

Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Leris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Meister

Lecce:

Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

Pronóstico Pisa vs Lecce

Nuestro pronóstico: Pisa 1-0 Lecce

Un partido tenso entre dos de los equipos con menor capacidad goleadora de las cinco grandes ligas de Europa se decidirá por un solo gol.

Ambos equipos han marcado más de la mitad de sus goles a balón parado, y ese factor podría ayudar a Pisa a imponerse; aunque puede ser demasiado tarde para evitar el descenso, una derrota podría resultar muy costosa para Lecce.

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