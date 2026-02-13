Felipe Loyola sigue maravillando en Europa: el chileno jugó su tercer partido con la camiseta de Pisa en Italia y se dio el lujo de marcarle un golazo al Milan, en un duelo por la Serie A de Italia.

Con esto se gana un importante espacio en su escuadra, aunque la mala noticia es que no pudo evitar la derrota del equipo, por 2-1 ante los Rossoneros.

📹 El golazo de Felipe Loyola al Milan en la Serie A

Corría el minuto 70 de juego y Loyola capturó el balón en el área del Milan tras un rebote. El chileno recibe y con su pierna derecha sacó un remate que dejó sin opciones al arquero Mike Maignan, provocando la euforia en el estadio Arena Garibaldi de Pisa.

Este sera un hito, ya que es su primer tanto en Italia y en Europa, donde se espera que tenga un largo periplo.

Loyola se repuso de un grueso error cometido en los 55 minutos, cuando cometió una falta penal que pudo complicar mucho a su elenco. Afortunadamente para él, la escuadra lombarda falló el lanzamiento desde los 12 pasos, debido a un remate en el palo del alemán Niclas Füllkrug.

📋 Resumen de Pisa vs Milan por la Serie A 2025-26: goles, resultado y estadísticas

Milan ganó este compromiso gracias a las anotaciones de Ruben Loftus-Cheek (39’) y Luka Modric (85’), quien con su gran calidad terminó definiendo este compromiso.

Felipe Loyola convirtió en los 70′, pero su tanto no sirvió para rescatar al menos un punto para si equipo.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Felipe Loyola con el Pisa en la Serie A?

El próximo partido de Felipe Loyola y el Pisa será el lunes 23 de febrero a las 14:30 horas de Chile. Su rival será Fiorentina por la Fecha 26 de la Serie A.

