Felipe Loyola está en un momento clave: el chileno tiene grandes posibilidades de partir a otro grande de Sudamérica, luego de dos temporadas en las que brilló en Independiente de Avellaneda, siendo uno de los puntales del equipo.

Gustavo Quinteros quiere retener a Loyola porque lo considera una de las bases de su proyecto, pero es difícil que logren retener al formado en Colo Colo, debido a que hace rato está esperando su oportunidad fuera del Rojo de Avellaneda.

🤩 El gigante de Sudamérica que quiere a Felipe Loyola

Se trata de Santos de Brasil: elenco de Neymar ofreció 6 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del seleccionado chileno. Esto demuestra que el jugador nacional está en una escala de valoración importante en el continente.

Esto beneficiará también a Huachipato, elenco que cuenta con el 50 por ciento de la carta de Loyola. Se debe confirmar qué parte de la ganancia irá al elenco acerero, que necesita recursos para reforzar su plantel de cara a la Copa Libertadores 2026.

Si se concreta la salida de Felipe Loyola llega a finalizar meses de rumores que han vinculado al chileno incluso con clubes de Europa, como Bayern Múnich, aunque una partida a Brasil suena mucho más razonable.

🤩 La carrera de Felipe Loyola: de desechado en Colo Colo a brillar en el exterior

Sus divisiones inferiores las hizo en Colo Colo, pero fue desechado, por lo que sus primeros pasos profesionales fueron en Fernández Vial.

Después recaló en Huachipato, elenco en el que partió sin demasiado éxito, pero terminó siendo campeón y figura del equipo. De hecho, en 2023 debutó en la Selección Chilena y comenzó a hacerse un nombre, el que lo llevó a Independiente.

En el Rojo tuvo una gran primera parte con Julio Vaccari entre 2024 y 2025, pero después bajó el nivel como todo el equipo, algo que ha ido remontando de la mano de Gustavo Quinteros.

