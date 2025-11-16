Felipe Loyola vive días claves en Independiente. El mediocampista chileno, que no estuvo en el último partido del equipo de Avellaneda, por estar en la nómina de Chile para los amistosos en Rusia, se ha transformado en un nombre clave en la interna del club argentino.

Gustavo Quinteros, actual DT del Rojo y exentrenador de la UC y Colo Colo, reconoció que la continuidad del jugador de la Selección Chilena no está garantizada para la temporada 2026. En entrevista citada por TyC Sports, fue claro: “Ojalá no haya sido su último partido… no es fácil encontrar algo más grande que Independiente”.

🇨🇱 Felipe Loyola y el interés que complica a Independiente

Felipe Loyola no fue parte de la cuarta victoria consecutiva de Independiente ante Rosario Central. El motivo no fue una lesión, sino que estuvo con Chile en los amistosos en Rusia. Pero su situación avivó los rumores sobre su posible partida en el próximo mercado.

Gustavo Quinteros, consciente del valor del chileno, ha expresado públicamente su deseo de retenerlo. Pero el interés de otros clubes, sumado a la proyección que Loyola ha ganado en la Roja, podría inclinar la balanza hacia una salida.

⚠️ Quinteros insiste en su mensaje: “No es fácil encontrar algo más grande”

El técnico argentino-boliviano volvió a dejar en claro su postura: quiere que Loyola se quede, pero no forzará su permanencia. “Ir a un club más grande e histórico que este es muy difícil… le voy a decir que lo piense bien”, reiteró Quinteros.

La frase no es casual: refleja el intento del DT por construir un proyecto sólido, pero también su resignación ante la realidad del mercado. Con una cláusula accesible y sin renovación cerrada, la salida del chileno toma fuerza.

🔄 ¿Independiente ya se prepara para su salida?

Aunque no hay confirmación oficial, en Argentina ya se habla de posibles reemplazos para Loyola. La directiva del Rojo quiere evitar un éxodo masivo, pero su figura es una de las más tentadoras para clubes del exterior. Todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas para el futuro de uno de los mediocampistas con mayor proyección en el fútbol chileno.