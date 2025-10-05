Parecía que la reciente llegada de Gustavo Quinteros a Independiente le daría un golpe anímico al elenco de Avellaneda para levantar cabeza y dejar atrás la extensa mala racha que arrastran en el fútbol argentino, pero nada de eso ha pasado.

Y es que este domingo, el equipo de los chilenos Pablo Galdames, Felipe Loyola y Luciano Cabral se fue solo con un punto en su visita a Godoy Cruz por la Fecha 11 del Clausura argentino, resultado que mantiene al Rojo como colista de su grupo y en una compleja situación.

⚽ Los chilenos no se salvan del mal momento de Independiente

Además del pobre desempeño a nivel general en Independiente, entre los más apuntados de este pobre presente del equipo que dirige Gustavo Quinteros han sido los chilenos.

Si ya Pablo Galdames fue bastante criticado por un gol perdido en el clásico ante Racing del pasado fin de semana, este domingo fueron Cabral y Loyola los peor evaluados en la igualdad ante Godoy Cruz.

Y es que portales como Sofascore calificaron a Cabral con una nota de 6.2 en los 85′ minutos que el volante creativo estuvo en cancha, mientras que Loyola recibió un 6.4 hasta ser reemplazado a los 71′. Así, el complejo momento envuelve a los chilenos en un Independiente que se hunde como colista del Grupo B con solo 6 puntos en 11 partidos ya disputados.

