Tras consolidarse en el fútbol argentino, Felipe Loyola aparece como una de las piezas más apetecidas del mercado regional y su nombre ya circula con fuerza en Brasil, donde Santos busca acelerar su reconstrucción deportiva.

El interés no es nuevo. Desde hace semanas, el club paulista trabaja para sumarlo como refuerzo, convencido de que su despliegue, lectura táctica y regularidad pueden marcar diferencias en un torneo cada vez más exigente.

💣 Bombazo en el mercado: el detalle que Santos aún no logra cerrar por Felipe Loyola

Cuando todo parecía encaminado, surgió una diferencia que enfrió las negociaciones. No se trata del salario del jugador ni de la cifra global del traspaso, sino de una cláusula estratégica que Independiente considera irrenunciable: mantener una parte del pase pensando en una futura venta.

Según información de AS Chile, el porcentaje retenido es el eje de la discusión: Independiente pretende quedarse con el 30% del pase. Postura no termina de convencer en Santos, que apuesta por una inversión fuerte y busca mayor control deportivo y financiero sobre la operación. La negociación, que ronda los seis millones de dólares, avanza entre llamadas y contrapropuestas, pero ese punto específico sigue marcando la distancia entre ambas partes.

🇧🇷 El proyecto brasileño que seduce al volante chileno

Más allá de los números, el escenario deportivo es el gran gancho para Loyola. Santos le ofrece protagonismo, disputar la Copa Sudamericana y un entorno que históricamente potencia a los mediocampistas con recorrido y personalidad. Además, podría compartir camarín con Neymar.

Para el ex Huachipato, el salto a Brasil no es solo un cambio de país, sino una plataforma para consolidarse a nivel continental. Por ahora, todo depende de un detalle que parece administrativo, pero que puede definir el rumbo de uno de los chilenos más observados del mercado de pases.