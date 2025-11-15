La Selección Chilena cerró con victoria el primero de sus dos amistosos en Rusia, al imponerse por 2-0 en Sochi con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton. Un triunfo que no sólo entregó tranquilidad, sino también algo más valioso para el proceso: confianza para los nuevos nombres que se están integrando a La Roja.

Finalizado el duelo, los jóvenes Iván Román del Atlético Mineiro y Fabián Hormazábal, perteneciente a U de Chile, dieron su visión del encuentro, enfocándose en la dificultad del rival y en lo que significa este tipo de partidos para quienes buscan ganarse un espacio en las futuras convocatorias.

🗣️ Iván Román en la Roja: “Fue un partido importante para los nuevos jugadores”

Iván Román fue claro al analizar lo vivido en Sochi: “Rusia era un rival muy difícil, jugaban bien, pero lo supimos sacar adelante”, señaló. El defensor recalcó que este tipo de partidos sirven para generar confianza: “Fue un partido importante para que los nuevos jugadores que estamos acá empecemos a soltarnos”.

💪 Hormazábal también destacó la solidez defensiva

Fabián Hormazábal, uno de los valores destacados en este proceso, también valoró la experiencia: “Fue muy lindo jugar este tipo de partidos. Defensivamente hicimos un partido muy bueno y ofensivamente fuimos contundentes con las ocasiones que tuvimos”. El jugador de U de Chile dejó entrever que el plantel está respondiendo tanto en lo táctico como en lo anímico, justo cuando más se necesita fortalecer la base.

📅 Chile ya piensa en su último amistoso del 2025

El siguiente desafío de La Roja será este martes ante Perú, también en Sochi, donde buscarán cerrar el año con otra actuación sólida. Será también el posible último partido de Nicolás Córdova como DT interino del plantel adulto. Dejar una buena imagen se vuelve clave para lo que viene en 2026.